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Германия возвращает посла в Афганистан, он начнет контакт с талибами

Суббота, 6 ноября 2021, 17:27
Германия возвращает посла в Афганистан, он начнет контакт с талибами
Маркус Потцель, фото AFP/Getty Images

Берлин планирует наладить контакт с "Талибаном", эту задачу будет выполнять немецкий дипломат Маркус Потцель, который вскоре отправится в Афганистан.

Источник: Welt am Sonntag

Детали: Посол Германии должен поехать в Афганистан, это часть "реорганизации отношений" Берлина с талибами. Потцель прибудет в Афганистан в ближайшие недели.

Согласно информации Welt am Sonntag, федеральное правительство Германии рассматривает налаживание контактов с "Талибаном" как возможность расширить гуманитарную деятельность в Афганистане и противодействовать движению беженцев из этой страны.

Издание отмечает, что правительство Германии стремится улучшить коммуникацию с исламистами, пришедшими к власти в Кабуле в середине августа.

Берлин надеется, что немецкие дипломаты смогут вернуться к работе в Афганистане, но сначала это должны быть только однодневные поездки.

Германия также рассматривает возможность признания паспортов, выданных Исламским эмиратом Афганистан, как называет себя правительство талибов. Это может способствовать выезду афганцев из страны.

В то же время федеральный генеральный прокурор Германии изучает, в какой степени члены "Талибана" могут быть обвинены в террористической деятельности на фоне того, что они теперь считаются государственными властями Афганистана.

Предыстория:

В России прошла встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова с делегацией движения "Талибан" перед началом заседания по Афганистану в московском формате.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГерманияАфганистандипломатические отношения
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