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В США суд приостановил обязательную вакцинацию сотрудников крупных компаний

Суббота, 6 ноября 2021, 21:45
В США суд приостановил обязательную вакцинацию сотрудников крупных компаний
Суд, фото pixabay

Федеральный апелляционный суд США приостановил действие правила об обязательной вакцинации против коронавируса сотрудников крупных компаний.

Источник: Reuters, Bloomberg

Детали: Федеральный апелляционный суд Нового Орлеана (штат Луизиана) в субботу, 6 ноября, приостановил действие распоряжения администрации США об обязательной ковид-вакцинации для сотрудников компаний, в которых трудоустроены от 100 человек. Это же распоряжение требовало от невакцинированных еженедельно делать тесты на наличие коронавируса.

Новое правило должно было вступить в силу 4 января.

Отмечается, что суд принял решение на основе исков от десятков компаний, правозащитных групп и прокуроров штатов Техас, Луизиана, Юта и Южная Каролина.

Суд посчитал, что есть основания поставить под сомнение конституционность и легитимность решения властей, так как по версии истцов, исполнительная власть США не имеет права принуждать сотрудников к вакцинации.

Администрации президента Джо Байдена дано время до 17 часов понедельника (8 ноября) чтобы отреагировать на судебный документ.

Предыстория: Ранее Белый дом объявил, что с 4 января 2022 года обязательная вакцинация будет касаться сотрудников компаний, насчитывающих от 100 человек. Граждане, не желающие прививаться, должны будут минимум раз в неделю в обязательном порядке проходить тестирование на коронавирус.

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Темы: вакцинациясудСША
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