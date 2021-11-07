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Украина — вторая в мире по смертности от COVID-19

Воскресенье, 7 ноября 2021, 05:36
SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images

5 ноября в мире обнаружили 417 576 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в России – 41 335 больных, в США – 32 479, в Британии – 30 693.

Кроме того, в Турции – 27 474 заражения, в Германии – 26,389, в Украине – 25,063. Украина по количеству больных четвёртая в Европе.

6 350 человек в мире умерли от коронавируса. По этому показателю (793 смерти) Украина вторая в мире и вторая в Европе. На первом месте РФ.

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Напомним: 5 ноября в Украине госпитализировали за сутки 5 057 человек, поправилось - 11 817 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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