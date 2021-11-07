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В РФ показали пропагандистский фильм об Украине с Ющенко, Кузьминым и Шарием

Воскресенье, 7 ноября 2021, 22:48
В РФ показали пропагандистский фильм об Украине с Ющенко, Кузьминым и Шарием
скриншот видео

Российский государственный канал RT показал фильм "Украина – вечное настоящее", в котором приняли участие Виктор Ющенко, Валерий Пустовойтенко, Александр Мороз, а также Ренат Кузьмин, Андрей Деркач, Виктор Суслов и Анатолий Шарий.

Источник: "Детектор медиа"

Детали: Фильм позиционируется как "рассказ о трех десятилетиях независимости Украины, который рассказали американскому режиссеру бывшие украинские чиновники".

Ренат Кузьмин рассказывает в фильме об "огромном сходстве Украины и нацистской Германии", Шарий – об "отсутствии независимости Украины", Деркач – о "контроле над Украиной структурами Сороса" и т.д.

Все спикеры общались с американкой Симоной Манджанте Пападопулос – женой Джорджа Пападопулоса, политического консультанта в штабе Трампа, признанного виновным в том, что лгал ФБР по связям и контактам Трампа с представителями России.

Несмотря на это, как отмечает "Детектор медиа", фильм "Украина – вечное настоящее" не снимали американские режиссеры или даже RT. На самом деле, этот фильм RT лишь показало, а также добавило на видео свой логотип. Создал фильм к 30-летию независимости Украины продакшн Global 3 Pictures, основателем которого является режиссер и продюсер Игорь Лопатенок.

Этот фильм – первый опыт работы интервьюершей у Симоны Манджанте Пападопулос, о чем она сообщила в твиттере.

Фильм продвигали за деньги в небольших американских СМИ с помощью типичных одинаковых статей. В них сообщалось, что "создатели фильма развенчали наиболее устоявшиеся мифы, которые постоянно использовались политической элитой Украины для манипулирования сознанием избирателей – в том числе, о необоснованных планах членства в НАТО и ЕС, а также о необходимости продажи земли и других вопросов".

Фильм был выложен в сеть 24 августа 2021 года.

Режиссер и продюсер фильма – Игорь Лопатенок. Это уже четвертый фильм, к созданию которого он причастен и продвигающий пророссийские нарративы. Первым был "Бойня на Майдане", затем "Украина в огне" и "Нерассказанная история Украины". Он также был продюсером еще одного проекта – "Интервью с Путиным" в четырех частях. Во всех трех последних проектах — об Украине — в качестве продюсера и интервьюера также участвовал Оливер Стоун.

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Темы: РосcиякиноЮщенкоШарий
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