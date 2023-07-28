Дело Шария о сотрудничестве с ФСБ России передали в суд
Пророссийского блогера Анатолия Шария и бывшего руководителя полиции Винницкой области Антона Шевцова будут судить заочно по обвинению в государственной измене из-за сотрудничества с Федеральной службой безопасности России.
Источник: Винницкая областная прокуратура, которая не называет имен фигурантов, и Офис генерального прокурора
Детали: Прокуроры Винницкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении украинского блоггера и бывшего главы Главного управления Национальной полиции в Винницкой области. Им инкриминирована государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Оба фигуранта находятся на свободе: блогер – в Испании, бывший полицейский – предположительно, в оккупированном Россией Крыму.
Следствие установило, что обвиняемые осуществляли "подрывную деятельность против Украины по выполнению задач ФСБ РФ".
По данным следствия, бывший полицейский с 2018 года, находясь во временно оккупированном Крыму, сотрудничал с сотрудником российской спецслужбы. Он предоставлял куратору информацию об украинских политиках, руководителях предприятий топливно-энергетической отрасли, владельцах интернет-ресурсов, которые могли быть использованы против Украине. Для этого мужчина пользовался личными связями и сведениями с предыдущих мест работы.
Другой обвиняемый – руководитель запрещенной в Украине пророссийской политической партии и владелец одноименного Youtube-канала. С 2019 года он фактически проживает на территории Королевства Испания. Оттуда организует пиар-акции пророссийской направленности, создает и распространяет политически ангажированные тенденциозные сюжеты антиукраинского содержания, отмечает прокуратура.
Бывший руководитель областной полиции привлек к сотрудничеству с ФСБ РФ пророссийского блоггера.
Дословно прокуратура: "Блогер, достоверно зная, что деятельность "напарника" курируется представителями спецслужб России с целью нанесения ущерба суверенитету, государственной и информационной безопасности Украины, согласился на создание политически ангажированных тенденциозных сюжетов антиукраинского содержания.
Так, в мае 2022 года блоггер по материалам, предоставленным экс-полицейским, изготовил видеоматериал "Враги народа" из ВСУ?", наполненный кремлевскими нарративами, и распространил в интернет-сети через свой youtube-канал. О проделанной работе обвиняемые отчитались куратору в ФСБ".
Детали: Обоим обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).
За указанное преступление предусмотрено наказание в виде 15 лет или пожизненное лишение свободы за конфискацию имущества.
Специальное досудебное расследование проводили следователи Управления СБУ в Винницкой области.
Предыстория:
- 5 мая 2022 года в Испании был задержан блогер Анатолий Шарий, которого СБУ подозревает в государственной измене.
- В феврале 2021 года Верховный Суд восстановил в должности экс-руководителя полиции Виннитчины Антона Шевцова, подозреваемого в госизмене.
- 1 марта 2023 года правоохранители сообщили, что бывшего главу полиции Виннитчины Антона Шевцова подозревают в государственной измене.