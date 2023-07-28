Дело Шария о сотрудничестве с ФСБ России передали в суд

Анатолий Шарий и Антон Шевцов, коллаж из фото прокуратуры

Пророссийского блогера Анатолия Шария и бывшего руководителя полиции Винницкой области Антона Шевцова будут судить заочно по обвинению в государственной измене из-за сотрудничества с Федеральной службой безопасности России.

Источник: Винницкая областная прокуратура, которая не называет имен фигурантов, и Офис генерального прокурора

Детали: Прокуроры Винницкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении украинского блоггера и бывшего главы Главного управления Национальной полиции в Винницкой области. Им инкриминирована государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 УК Украины).

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Оба фигуранта находятся на свободе: блогер – в Испании, бывший полицейский – предположительно, в оккупированном Россией Крыму.

Следствие установило, что обвиняемые осуществляли "подрывную деятельность против Украины по выполнению задач ФСБ РФ".

По данным следствия, бывший полицейский с 2018 года, находясь во временно оккупированном Крыму, сотрудничал с сотрудником российской спецслужбы. Он предоставлял куратору информацию об украинских политиках, руководителях предприятий топливно-энергетической отрасли, владельцах интернет-ресурсов, которые могли быть использованы против Украине. Для этого мужчина пользовался личными связями и сведениями с предыдущих мест работы.

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Другой обвиняемый – руководитель запрещенной в Украине пророссийской политической партии и владелец одноименного Youtube-канала. С 2019 года он фактически проживает на территории Королевства Испания. Оттуда организует пиар-акции пророссийской направленности, создает и распространяет политически ангажированные тенденциозные сюжеты антиукраинского содержания, отмечает прокуратура.

Бывший руководитель областной полиции привлек к сотрудничеству с ФСБ РФ пророссийского блоггера.

Дословно прокуратура: "Блогер, достоверно зная, что деятельность "напарника" курируется представителями спецслужб России с целью нанесения ущерба суверенитету, государственной и информационной безопасности Украины, согласился на создание политически ангажированных тенденциозных сюжетов антиукраинского содержания.

Так, в мае 2022 года блоггер по материалам, предоставленным экс-полицейским, изготовил видеоматериал "Враги народа" из ВСУ?", наполненный кремлевскими нарративами, и распространил в интернет-сети через свой youtube-канал. О проделанной работе обвиняемые отчитались куратору в ФСБ".

Детали: Обоим обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).

За указанное преступление предусмотрено наказание в виде 15 лет или пожизненное лишение свободы за конфискацию имущества.

Специальное досудебное расследование проводили следователи Управления СБУ в Винницкой области.

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