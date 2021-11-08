США открывают границы для вакцинированных туристов

Соединенные Штаты в понедельник открывают границы для туристов из Великобритании и других стран.

Источник: Independent, ВВС

Детали: Как отмечается, тысячи путешественников отправятся трансатлантическими рейсами на долгожданные встречи с родными и друзьями.

Авиакомпании-конкуренты совершат синхронизированный вылет из аэропорта Хитроу в знак прекращения запрета на путешествия.

Однако все британские туристы старше 18 лет должны будут предоставить подтверждение вакцинации, чтобы въехать в США.

Самолеты поднимутся с параллельных полос в аэропорту Лондона в 8:30 утра по местному времени перед вылетом в Нью-Йорк.

Помимо Великобритании запрет на поездки снимается для людей из Бразилии, Китая, Индии, Ирландии, Южной Африки, Ирана и стран Шенгена – группы из 26 европейских стран.