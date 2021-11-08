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Украина остается 2-й в мире по смертности от covid

Понедельник, 8 ноября 2021, 05:45
фото: Эльдар Сарахман, УП

6 ноября в мире диагностировали более 342 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия, Украина и Румыния.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в России было зафиксировано более 39 тысяч, в Британии – более 30 тысяч и в Турции – более 25 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся США и Германия.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия, Украина и Румыния.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Россия, Британия, Германия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Румыния.

За все время пандемии излечились от болезни 226 841 797 человек. В настоящее время насчитывается более 18 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5064585 смертей от COVID-19.

Напомним: В субботу, 6 ноября, в стране обнаружили более 17 тысяч новых заражений Covid, болезнь унесла жизни 449 человек, таким образом с начала пандемии от вируса умерли 72 084 украинца.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирус
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