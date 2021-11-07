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Количество смертей от ковид в Украине превысило 72 тысячи

Воскресенье, 7 ноября 2021, 08:18
Уставший медработник, фото getty images

В субботу, 6 ноября, в стране обнаружили более 17 тысяч новых заражений Covid, болезнь унесла жизни 449 человек, таким образом с начала пандемии от вируса умерли 72 084 украинца.

Источник: данные Минздрава по состоянию на утро 7 ноября

Детали: За последние сутки в Украине зафиксировано 17 419 новых случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1119, медработников – 195.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (1664), Днепропетровской (1527), Харьковской (1362), Хмельницкой (1114) и Львовской (1465) областях.

За день выздоровело 8520 человек, было госпитализировано 5 652 больных, умерли 449 зараженных.

С начала пандемии в Украине заболело 3 075 433 человека, количество летальных исходов – 72 084.

Предыстория: В Украине 5 ноября зафиксировали рекордную смертность от COVID - умерли 793 человека. Таким образом Украина вторая в мире по смертности от коронавируса.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирус
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