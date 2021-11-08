Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Хакеры сломали 9 организаций – СМИ

Понедельник, 8 ноября 2021, 06:35
фото: Getty Images

Хакеры сломали 9 организаций в секторах обороны, энергетики, здравоохранения, технологий и образования – и, по крайней мере, одна из этих организаций находится в США.

Источник: CNN со ссылкой на компанию безопасности Palo Alto Networks

Детали: В этот раз хакеры украли пароли у некоторых целевых организаций с целью сохранения долгосрочного доступа к этим сетям, сказал Райан Олсон, старший сотрудник Palo Alto Networks.

Олсон добавил, что в этой кибератаке подозревается китайская хакерская группировка по анализу тактик и инструментов.

Любая компания, ведущая бизнес с Пентагоном, может иметь в своих электронных письмах ряд данных об оборонных контрактах, которые могут быть интересны иностранным шпионам, отметил Олсон.

Также он назвал 9 подтвержденных жертв кибератаки только "наконечником копья".

Напомним: Государственный департамент США объявил миллионные вознаграждения за информацию о лицах, причастных к хакерской группировке DarkSide, связываемой с Россией.

Темы: хакеры
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский поблагодарил Порошенко, который "доказал, что закон об олигархах работает"

"Чтобы 40 млн не превратились в 20": Зеленский призывает вакцинироваться

Новости 10 ноября: Украина и мигранты, арест начальника "Изоляции"

Министр культуры и информполитики Ткаченко подает в отставку – источник

Украина усиливает охрану границы с Беларусью - Монастырский

фотоГлава тюрьмы боевиков "Изоляция" арестован судом

Все новости...
хакеры
США готовы заплатить $10 миллионов за информацию о хакерах, связанных с РФ
СБУ разоблачила российский "Armagedon", осуществивший более 5 тысяч кибератак на объекты Украины
Еще одна фальшивая "Дія": киберполиция разоблачила 17-летнего "умельца" на подделке
Последние новости
22:53
В США не считают, что Россия использует газ как оружие
22:39
Продюсер группы KAZKA был жестоко избит: нападавшего задержали по горячим следам
22:26
Китайский застройщик Evergrande официально потерпел дефолт – инвестор в облигации компании
22:19
Зеленский поблагодарил Порошенко, который "доказал, что закон об олигархах работает"
22:15
Новости экономики: конец льготного периода для "евроблях", приватизация "Центрэнерго"
22:06
фотоНацелили "пистолет" и снимали на видео: в Киеве трое юношей цинично поиздевались над лежачей бабушкой
21:52
ПУМБ Ахметова договорился о покупке "Идея Банка"
21:34
"Чтобы 40 млн не превратились в 20": Зеленский призывает вакцинироваться
21:30
Конец льготного растаможивания "евроблях": полиция начнет штрафовать
21:23
Новости 10 ноября: Украина и мигранты, арест начальника "Изоляции"
Все новости...