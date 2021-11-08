Оккупанты на Донбассе сбрасывали с беспилотников гранаты

В течение суток 7 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, также враг сбрасывал выстрелы ВОГ-17 из беспилотника.

Источник: штаб ООС

Детали: Возле Повлополя враг открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Гнутово противник вел обстрел из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Также с помощью беспилотников враг произвел сброс выстрелов ВОГ-17 возле Гнутового и Водяного на Приазовье.

Позиции украинских воинов возле Новозвановки, Прицепиловки, Болотного и Гранитного попали под обстрел минометов калибра 120 мм.

В сторону Луганского вражеские войска открывали огонь из подствольных гранатометов.

Возле Новолуганского враг дважды обстрелял позиции ВСУ из стрелкового оружия.

Недалеко от населенных пунктов Нижнетеплое и Пески противник совершил обстрелы из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Золотого-4 оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще двое получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья обоих раненых – удовлетворительное.