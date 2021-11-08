Взрывы на складах в Сватово: перед судом предстанут два командира

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительные акты в отношении двух командиров реактивных артиллерийских батарей Вооруженных сил Украины по делу о взрывах в Луганской области в 2015 году.

Источник: ГБР

Детали: В сентябре 2015 года командиры разместили военную технику вблизи потенциально опасного объекта – полевого склада боеприпасов, недалеко от города Сватово Луганской области.

29 октября 2015 года из-за диверсии на военном составе произошел пожар. Она вызвала детонацию разлетевшихся и попавших в указанную военную технику боеприпасов.

Это привело к уничтожению военного имущества, в том числе РСЗО "Ураган" и транспортно-заряжающих машин к ним, на 18 млн гривен.

Указанные двое военных обвиняются в небрежном отношении к военной службе в условиях особого периода.

В случае доказательства вины им грозит лишение свободы сроком до 7 лет.

Указывается, что ГБР продолжает принимать меры по установлению лиц, причастных к диверсии на артиллерийском складе.

Что предшествовало: О первых подозрениях по делу о взрывах военных складов в Сватово, произошедших в октябре 2015 года, Государственное бюро расследования сообщило в феврале 2021 года.