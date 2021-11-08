Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Взрывы на складах в Сватово: перед судом предстанут два командира

Понедельник, 8 ноября 2021, 08:36
Взрывы на складах в Сватово: перед судом предстанут два командира
фото: ГБР

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительные акты в отношении двух командиров реактивных артиллерийских батарей Вооруженных сил Украины по делу о взрывах в Луганской области в 2015 году.

Источник: ГБР

Детали: В сентябре 2015 года командиры разместили военную технику вблизи потенциально опасного объекта – полевого склада боеприпасов, недалеко от города Сватово Луганской области.

29 октября 2015 года из-за диверсии на военном составе произошел пожар. Она вызвала детонацию разлетевшихся и попавших в указанную военную технику боеприпасов.

Это привело к уничтожению военного имущества, в том числе РСЗО "Ураган" и транспортно-заряжающих машин к ним, на 18 млн гривен.

Указанные двое военных обвиняются в небрежном отношении к военной службе в условиях особого периода.

В случае доказательства вины им грозит лишение свободы сроком до 7 лет.

Указывается, что ГБР продолжает принимать меры по установлению лиц, причастных к диверсии на артиллерийском складе.

Что предшествовало: О первых подозрениях по делу о взрывах военных складов в Сватово, произошедших в октябре 2015 года, Государственное бюро расследования сообщило в феврале 2021 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: взрывЛуганская областьГБРдиверсанты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
взрыв
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
В России произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки: есть погибшие
Враг бил по пограничью Сумщины, более 100 взрывов за сутки
Последние новости
18:29
В большинстве областей воздушная тревога, сообщают о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
Все новости...
Реклама: