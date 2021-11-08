У Зеленского засекретили результаты люстрационной проверки замсекретаря СНБО – "Схемы"

В Офисе президента отказались сообщать результаты люстрационной проверки первого замсекретаря СНБО Руслана Демченко.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: В ОПУ в письменном виде информировали редакцию "Схем", что этим данным присвоен гриф "Для служебного пользования".

Что предшествовало: Журналисты выяснили, что ранее Демченко подпадал под люстрацию, но его имя и фамилия исчезли с сайта Министерства юстиции, где он был указан в списке лиц, которым запрещено занимать государственный пост.

В 2010 году Демченко лоббировал "харьковские соглашения", согласно которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму, который РФ оккупировала в 2014 году.