У Зеленского засекретили результаты люстрационной проверки замсекретаря СНБО – "Схемы"
Понедельник, 8 ноября 2021, 08:59
В Офисе президента отказались сообщать результаты люстрационной проверки первого замсекретаря СНБО Руслана Демченко.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: В ОПУ в письменном виде информировали редакцию "Схем", что этим данным присвоен гриф "Для служебного пользования".
Что предшествовало: Журналисты выяснили, что ранее Демченко подпадал под люстрацию, но его имя и фамилия исчезли с сайта Министерства юстиции, где он был указан в списке лиц, которым запрещено занимать государственный пост.
В 2010 году Демченко лоббировал "харьковские соглашения", согласно которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму, который РФ оккупировала в 2014 году.