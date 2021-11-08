Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Эксперты и политики манипулируют статистикой по Covid – Ляшко

Понедельник, 8 ноября 2021, 12:05
Виктор Ляшко, фото МОЗ

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявляет, что сравнивать показатели заболеваемости Covid-19 после вакцинации без сравнения уровня смертности – это манипуляция, призванная дискредитировать вакцинальную кампанию.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 8 ноября

Детали: Ляшко отметил, что МОЗ с начала пандемии в Украине открыто обнародовал ежедневную статистику распространения Covid-19, поэтому каждый может оценивать уровень заболеваемости, состояние обеспеченности больниц, течение вакцинации

Однако важно и правильно трактовать данные, отметил министр.

По словам Ляшко, сейчас статистикой сознательно манипулируют: некоторые эксперты – для привлечения внимания, некоторые политики – в своих целях и для дискредитации кампании по вакцинации.

Прямая речь: "Уверен, вы не раз слышали цифры и ссылки на источники о том, что страны, которые вакцинировали уже более 80% своего населения, имеют волны заболеваемости страшнее, чем в период до вакцинации.

Однако в таких "новостях" часто не говорят, казалось бы, незаметные "но", которые действительно отличают настоящую аналитику от манипуляций. Чаще всего с целью подмены понятий сравнивают несоизмеримое, игнорируют естественные процессы развития эпидемии, измеряют все в абсолютных цифрах или в слишком короткие промежутки времени, вырывая из контекста отдельные цифры".

Больше деталей: По словам Ляшко, довольно распространенная манипуляция звучит как предположение, что вакцинация не действует, потому что в Украине высокая смертность.

Он привел в противовес примеры стран Европы.

Прямая речь: "Великобритания при почти таком же количестве новых случаев уменьшила показатели летальности в 10 раз, подняв уровень охвата вакцинацией до 67%.

Бельгия, несмотря на трехкратный рост количества случаев, связанный в том числе с ослаблением противоэпидемических мер, имеет самый низкий процент летальных исходов в Европе. И опять же, этого удалось добиться благодаря большому проценту вакцинации.

В целом, благодаря вакцинации, страны Европы, охватившие прививками более половины собственного населения, в среднем уменьшили количество летальных исходов более чем втрое, а значительная часть из них в 8-10 раз.

И в Украине благодаря вакцинации уже удалось сохранить жизнь более 5,5 тысяч человек".

Украинская правда
Темы: вакцинацияэпидемияCovid-2019Ляшко Виктор
powered by lun.ua
Главное сегодня

В США не считают, что Россия использует газ как оружие

Зеленский поблагодарил Порошенко, который "доказал, что закон об олигархах работает"

"Чтобы 40 млн не превратились в 20": Зеленский наконец-то призвал вакцинироваться

Новости 10 ноября: Украина и мигранты, арест начальника "Изоляции"

Министр культуры и информполитики Ткаченко подает в отставку – источник

Украина усиливает охрану границы с Беларусью - Монастырский

Все новости...
вакцинация
Минздрав: вакцина против COVID-19 не может инфицировать человека коронавирусом
СБУ разоблачила врача, которая подделывала данные о вакцинации: фальшивые сертификаты аннулируют
В Украине начали отстранять работников, подлежащих обязательной covid-вакцинации – Ляшко
Последние новости
03:50
Во Франции началась пятая волна COVID — министр
02:50
Китай и США договорились совместно работать над сокращением выбросов
01:44
Израиль проведет первые в мире учения для проверки готовности к новому COVID-варианту
00:45
Россия возобновила чартеры в Египет через 6 лет после остановки авиасообщения
23:55
Мэр Чернигова объяснил отношение к НАТО и добавил, что поддерживает курс в ЕС
23:21
Ковид: во Львове умерли беременная и 29-летний мужчина без патологий
22:53
В США не считают, что Россия использует газ как оружие
22:39
Продюсер группы KAZKA был жестоко избит: нападавшего задержали по горячим следам
22:26
Китайский застройщик Evergrande официально потерпел дефолт – инвестор в облигации компании
22:19
Зеленский поблагодарил Порошенко, который "доказал, что закон об олигархах работает"
Все новости...