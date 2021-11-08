Эксперты и политики манипулируют статистикой по Covid – Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявляет, что сравнивать показатели заболеваемости Covid-19 после вакцинации без сравнения уровня смертности – это манипуляция, призванная дискредитировать вакцинальную кампанию.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 8 ноября

Детали: Ляшко отметил, что МОЗ с начала пандемии в Украине открыто обнародовал ежедневную статистику распространения Covid-19, поэтому каждый может оценивать уровень заболеваемости, состояние обеспеченности больниц, течение вакцинации

Однако важно и правильно трактовать данные, отметил министр.

По словам Ляшко, сейчас статистикой сознательно манипулируют: некоторые эксперты – для привлечения внимания, некоторые политики – в своих целях и для дискредитации кампании по вакцинации.

Прямая речь: "Уверен, вы не раз слышали цифры и ссылки на источники о том, что страны, которые вакцинировали уже более 80% своего населения, имеют волны заболеваемости страшнее, чем в период до вакцинации.

Однако в таких "новостях" часто не говорят, казалось бы, незаметные "но", которые действительно отличают настоящую аналитику от манипуляций. Чаще всего с целью подмены понятий сравнивают несоизмеримое, игнорируют естественные процессы развития эпидемии, измеряют все в абсолютных цифрах или в слишком короткие промежутки времени, вырывая из контекста отдельные цифры".

Больше деталей: По словам Ляшко, довольно распространенная манипуляция звучит как предположение, что вакцинация не действует, потому что в Украине высокая смертность.

Он привел в противовес примеры стран Европы.

Прямая речь: "Великобритания при почти таком же количестве новых случаев уменьшила показатели летальности в 10 раз, подняв уровень охвата вакцинацией до 67%.

Бельгия, несмотря на трехкратный рост количества случаев, связанный в том числе с ослаблением противоэпидемических мер, имеет самый низкий процент летальных исходов в Европе. И опять же, этого удалось добиться благодаря большому проценту вакцинации.

В целом, благодаря вакцинации, страны Европы, охватившие прививками более половины собственного населения, в среднем уменьшили количество летальных исходов более чем втрое, а значительная часть из них в 8-10 раз.

И в Украине благодаря вакцинации уже удалось сохранить жизнь более 5,5 тысяч человек".