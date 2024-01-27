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Ляшко рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине

Ольга ГлущенкоСуббота, 27 января 2024, 04:52
Ляшко рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине
Виктор Ляшко, фото Минздрава

В Украине еженедельно фиксируют 3,5-4 тыс. случаев заболеваний коронавирусной инфекцией и 2 тысячи госпитализаций, ситуацию считают контролируемой.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона, цитирует Укринформ

Прямая речь: "В Украине сейчас ситуация контролируемая, за неделю мы имеем 3,5-4 тыс. случаев, 2 тыс. госпитализаций. В больницах ситуация также стабильная, контролируемая – мы отслеживаем загруженность, отслеживаем пациентов, находящихся на кислородной терапии".

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Детали: По словам министра, нынешний осенне-зимний период по сравнению с предыдущим проходит "более-менее благополучно".

В то же время Ляшко сообщил, что за предыдущую неделю 133 тыс. человек заболели гриппом и гриппоподобными заболеваниями, в том числе ковид, а с октября уже более миллиона граждан переболели острыми респираторными вирусными инфекциями.

Глава Минздрава заверил, что мониторинг ситуации с заболеваемостью респираторными инфекциями не показывает ничего аномального.

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"Видим те штаммы, к которым мы готовились, поэтому пока что ситуация проходит в привычном режиме", – подчеркнул он.

Ляшко призвал тех, кто находится в безопасных условиях и имеет возможность, обратиться к семейному врачу и сделать прививку от ковида.

Темы: Covid-2019коронавирусЛяшко ВикторМинздрав
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