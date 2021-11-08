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США направили в Украину патрульные катера Island

Понедельник, 8 ноября 2021, 13:36
США направили в Украину патрульные катера Island
Погрузка патрульных катеров. Фото из соцсетей Посольства США в Украине

Из Соединенных Штатов Америки в Одессу отправились два патрульных катера, переданные в рамках военной помощи Украине.

Источник: twitter-страница посольства США в Украине

Детали: Два катера класса Island отправились в Одессу из американского порта Балтимор, штат Мэриленд.

Эти катера являются частью помощи в размере 2,5 млрд долларов, которые США предоставляют Украине с 2014 года.

В заявлении посольства говорится, что эти катера повысят совместимость Военно-морских сил Украины с войсками НАТО.

Что было раньше: 7 сентября экипаж украинских военнослужащих прибыл в США для прохождения учебы на этих катерах. Посол Украины в США Оксана Маркарова писала в Facebook 22 октября, что в ноябре в Украину планируют передать 3 таких патрульных катера.

Украинская правда
Темы: СШАУкраинаВооруженные силы
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