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Украина переживает пик пандемии – Ляшко

Понедельник, 8 ноября 2021, 16:18
Украина переживает пик пандемии – Ляшко
Селекторное совещание Зеленского, фото Офиса президента

Эпидемические показатели 2 последних недель показывают, что в Украине удалось затормозить темп роста количества больных Covid-19 и госпитализаций, а высокая смертность от коронавируса обусловлена ​​тем, что страна переживает пик пандемии.

Источник: премьер-министр Денис Шмигаль и министр здравоохранения Виктор Ляшко на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, сайт президента

Детали: Премьер сообщил, что тенденция к увеличению количества больных Covid-19 сохраняется: на прошлой неделе на пике заболеваемости было выявлено 27,3 тысяч новых случаев в сутки, а общее количество новых больных сохраняется две недели подряд на уровне 152 тысяч человек.

Однако, по словам Шмыгаля, можно говорить о некоторой стабилизации по показателю госпитализаций: 34,5 тысячи на прошлой неделе – и 34,3 тысячи неделей раньше.

На данное время 17 областей Украины находятся в красной зоне эпидемической опасности.

В Херсонской области динамика несколько улучшается, что может позволить региону одним из первых выйти из красной зоны.

В Киеве сохраняется тенденция к росту числа больных коронавирусом.

Глава Минздрава сказал, что сейчас Украина переживает пик пандемии, который многие страны уже прошли – и этим обусловлены высокие показатели смертности среди больных с коронавирусом.

Селекторное совещание Зеленского
Селекторное совещание Зеленского
Офис президента

Ляшко подчеркнул важность вакцинации, так как более 95% госпитализированных с Covid-19 – не привиты против коронавируса. У таких граждан более тяжелое течение болезни и среди них больший процент смертей в результате ее осложнений.

Министр здравоохранения доложил, что всего в Украине уже вакцинировано 11,5 млн граждан, из них 8 млн человек – двумя дозами.

В последние выходные было зафиксировано уменьшение количества проведенных прививок в ряде областей, среди которых Житомирская и Одесская. Проводится проверка и выясняются причины, почему в этих регионах не работали отдельные прививочные пункты.

Министр также заверил в отсутствии дефицита кислорода в медучреждениях, где лечат больных с коронавирусом.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: эпидемияCovid-2019Ляшко Викторвакцинация
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