Издание Kyiv Post прекращает работу. Коллектив заявил, что это месть владельца

Владелец англоязычного издания Kyiv Post Аднан Киван заявил о временной приостановке работы редакции для перезагрузки. Сотрудники редакции сообщили, что издание закрыли полностью.

Источник: сообщения Kyiv Post, собеседники в редакции издания, заявление редакции

Прямая речь Кивана: "Однажды мы надеемся снова открыть газету больше и лучше"

Детали: В сообщении указывается, что главный редактор Kyiv Post Брайан Боннэр увольняется после закрытия газеты.

В то же время, собеседники "Украинской правды" в редакции Kyiv Post сообщили, что утром в понедельник всей команде объявили о немедленном закрытии газеты и закрыли доступ к сайту.

Позже члены коллектива обнародовали совместное заявление, в котором указывается, что "утром 8 ноября сотрудники Kyiv Post пришли на работу, где узнали, что они уволены".

Дословно заявление: "Еще три недели назад владелец Kyiv Post, одесский застройщик Аднан Киван, заявлял, что у него есть другие планы - расширить Kyiv Post и запустить украиноязычное медиа под брендом издания.

Тогда эта новость, а также назначение на руководящий пост человека, связанного с владельцем, стали неожиданностью для редакции.

Мы видели риски в выбранном Аднаном Киваном формате расширения издания и расценивали это как вмешательство в редакционную политику.

Попытка коллектива сберечь независимость Kyiv Post вызвала сопротивление владельца.

Мы считаем прекращение работы издания и увольнение коллектива расплатой Аднана Кивана. Он официально заявил о планах реорганизовать Kyiv Post и перезапустить его уже через месяц с новой командой.

Мы считаем, что таким образом владелец избавляется от неудобных, честных и принципиальных журналистов".

Детали: В заявлении указывается, что коллектив предложил владельцу продать газету или передать торговую марку Kyiv Post в руки редакции. Однако Киван не согласился.