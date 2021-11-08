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Не хочет в список олигархов: Порошенко продал права на "5 канал" и "Прямой" своим медийщикам

Понедельник, 8 ноября 2021, 18:08
Не хочет в список олигархов: Порошенко продал права на 5 канал и Прямой своим медийщикам
Петро Порошенко фото: УП

Из-за закона об олигархах предыдущий президент Петр Порошенко продал корпоративные права на телеканалы "Прямой" и "5 канал" новому медиа-холдингу "Вільні медіа", который создали медийщики этих каналов.

Источник: заявление телеканалов "Прямий" и "5 канал"

Дословно: "В минувшую пятницу мы создали новый медиа-холдинг "Вільні медіа". Владельцами холдинга являются медийщики, журналисты, общественные деятели и оппозиционные депутаты, которые были журналистами…

Медиа-холдинг "Вільні медіа" приобрел 100% корпоративных прав в телеканалах "5 канал" и "Прямой".

Приобретение было произведено по рыночной цене".

Детали: Суммы приобретения телеканалы не сообщают, однако отмечается, что "соглашение предусматривает рассрочку по выплате покупной цены".

В заявлении отмечают, что соглашение запрещает Порошенко влиять на редакционную политику каналов или иным образом осуществлять контроль над "Вільними медіа".

Также сообщается, что новые владельцы "Вільних медіа" в ближайшее время заключат с каналами соглашение о невмешательстве в редакционную политику.

Кроме того, телеканалы сообщили, что дополнительные 10% акций холдинга отвели под участие трудового коллектива медиа, поэтому трудовые коллективы стали крупнейшим акционером.

Дословно: "Народные депутаты (Владимир Арьев, Ирина Геращенко, Виктория Сюмар, Ирин Фриз – ред.) сразу же передали свои акции в управление телеканалам, то есть опять-таки – их трудовым коллективам.

Таким образом, они полностью придерживались требований законодательства по устранению конфликта интересов и обеспечили, что политики не смогут оказывать никакого давления на менеджмент каналов или их редакционный совет".

Почему это важно: Осенью 2021 года Верховная Рада приняла закон относительно олигархов. Согласно документу одним из критериев для признания человека олигархом является значительное влияние на СМИ.

На телеканалах "Прямой" и "5 канал" заявили, что закон об олигархах "направлен на борьбу с неугодными СМИ и демократическими оппозиционными силами".

Предыстория:

  • Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что 18 февраля 2021 года купил телеканал "Прямой", официально принадлежавший бывшему главе КГГА Владимиру Макеенко. До этого Порошенко называли неофициальным владельцем канала.
  • Также Порошенко принадлежит "5 канал".

Украинская правда

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Темы: Порошенкотелевидениеолигархизаконодательство
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