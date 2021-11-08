Не хочет в список олигархов: Порошенко продал права на "5 канал" и "Прямой" своим медийщикам
Из-за закона об олигархах предыдущий президент Петр Порошенко продал корпоративные права на телеканалы "Прямой" и "5 канал" новому медиа-холдингу "Вільні медіа", который создали медийщики этих каналов.
Источник: заявление телеканалов "Прямий" и "5 канал"
Дословно: "В минувшую пятницу мы создали новый медиа-холдинг "Вільні медіа". Владельцами холдинга являются медийщики, журналисты, общественные деятели и оппозиционные депутаты, которые были журналистами…
Медиа-холдинг "Вільні медіа" приобрел 100% корпоративных прав в телеканалах "5 канал" и "Прямой".
Приобретение было произведено по рыночной цене".
Детали: Суммы приобретения телеканалы не сообщают, однако отмечается, что "соглашение предусматривает рассрочку по выплате покупной цены".
В заявлении отмечают, что соглашение запрещает Порошенко влиять на редакционную политику каналов или иным образом осуществлять контроль над "Вільними медіа".
Также сообщается, что новые владельцы "Вільних медіа" в ближайшее время заключат с каналами соглашение о невмешательстве в редакционную политику.
Кроме того, телеканалы сообщили, что дополнительные 10% акций холдинга отвели под участие трудового коллектива медиа, поэтому трудовые коллективы стали крупнейшим акционером.
Дословно: "Народные депутаты (Владимир Арьев, Ирина Геращенко, Виктория Сюмар, Ирин Фриз – ред.) сразу же передали свои акции в управление телеканалам, то есть опять-таки – их трудовым коллективам.
Таким образом, они полностью придерживались требований законодательства по устранению конфликта интересов и обеспечили, что политики не смогут оказывать никакого давления на менеджмент каналов или их редакционный совет".
Почему это важно: Осенью 2021 года Верховная Рада приняла закон относительно олигархов. Согласно документу одним из критериев для признания человека олигархом является значительное влияние на СМИ.
На телеканалах "Прямой" и "5 канал" заявили, что закон об олигархах "направлен на борьбу с неугодными СМИ и демократическими оппозиционными силами".
Предыстория:
- Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что 18 февраля 2021 года купил телеканал "Прямой", официально принадлежавший бывшему главе КГГА Владимиру Макеенко. До этого Порошенко называли неофициальным владельцем канала.
- Также Порошенко принадлежит "5 канал".