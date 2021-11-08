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В ОП "неприятно удивлены", что в закрытии KyivPost обвиняют Зеленского

Понедельник, 8 ноября 2021, 22:23
владиимир зеленский, фото: эльдар сарахман, УП

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что в Офисе президента неприятно удивлены тем, что глава государства обвиняется в содействии закрытию украинского англоязычного издания Kyiv Post.

Источник: Никифоров в Facebook

Прямая речь Никифорова: "Представить современное медиаполе Украины без KyivPost невозможно. 26 лет это издание не только знакомило иностранцев с нашей страной, но и обретало безупречную репутацию высокими стандартами работы.

Что бы ни было причиной сегодняшних новостей о KyivPost, надеемся, издание продолжит работу и сохранит то качество и стиль, которые ставили его на высшую ступень среди украинских медиа.

При этом мы искренне и неприятно удивлены тем, как отдельные политики и медийщики принялись безапелляционно винить в ситуации Офис президента или даже лично. Для нас сегодняшние новости стали такой же неожиданностью, как и остальным.

Призываем не пытаться делать пиар на проблемах авторитетного издания, а брать с него пример - строить себе имя ежедневной качественной работой".

Предыстория: Владелец англоязычного издания Kyiv Post Аднан Киван заявил о временной приостановке работы редакции по перезагрузке. В то же время, работники редакции сообщили, что издание закрыли полностью.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийОфис президентамедиа
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