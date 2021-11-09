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Зеленский обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку-2"

Вторник, 9 ноября 2021, 00:58
фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой обсудили противодействие проекту "Северный поток-2" и ситуацию на польско-белорусской границе.

Источник: Офис президента

Детали: Стороны обменялись мнениями о сложной ситуации, которая сложилась на польско-белорусской границе.

Зеленский проинформировал о ситуации с безопасностью на украинско-белорусской границе и тех мерах, которые осуществляются и будут приниматься для его надлежащей защиты.

Особое внимание было уделено координации позиций сторон по противодействию проекта "Северный поток-2".

Собеседники были единодушны в оценках "Северного потока-2" прежде всего как угрозы безопасности и подтвердили непоколебимую настроенность на дальнейшее противодействие проекту.

"Это – в интересах энергетической безопасности Европы в целом", – подчеркнул Зеленский.

Главы государств уделили особое внимание перспективным проектам сотрудничества в энергетической сфере, в частности, по налаживанию альтернативных путей поставок газа.

Кроме того, президенты договорились об обмене визитами.

Напомним: Председатель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия уже начала использовать газопровод "Северный поток-2" в качестве оружия против Украины.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийДудаСеверный поток-2
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