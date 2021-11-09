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Украина обогнала США по суточной смертности от Covid

Вторник, 9 ноября 2021, 05:54
Украина обогнала США по суточной смертности от Covid
фото: Эльдар Сарахман, УП

7 ноября в мире диагностировали более 367 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия, Украина и США.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше новых случаев обнаружили в США, России, Британии.

В частности, в США зафиксировали более 50 тысяч, в России – более 39 тысяч и в Британии – более 32 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Турция и Германия. Украина – на 7 месте.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия, Украина и США.

 

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Россия, Британия, Германия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Богария.

За все время пандемии излечились от недуга 227 315 382 человека. В настоящее время насчитывается более 18 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 071 046 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 7 ноября в Украине зафиксировано 13 068 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 473 пациента скончались.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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