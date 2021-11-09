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833 человека умерли от Covid за сутки в Украине – снова антирекорд

Вторник, 9 ноября 2021, 07:19
833 человека умерли от Covid за сутки в Украине – снова антирекорд
Фото КГГА

За сутки 8 ноября в Украине зафиксировали 18 988 случаев заболевания коронавирусной болезнью, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 2 967 человек, умерли от осложнений 833 больных, выздоровели 16 609 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Это максимальная суточная смертность от коронавируса, предыдущий максимум – 793 случая – был зафиксирован 6 ноября (за пятницу 5 ноября).

Среди почти 19 тысяч новых больных 1 183 ребенка и 426 медработников.

Больше всего случаев заболевания зафиксировали в этот понедельник в Днепропетровской (2042), Одесской (1516), Львовской (1352), Харьковской (1314) областях и г. Киев (1204).

Летальных случаев за прошедшие сутки больше всего зарегистрировали в Донецкой (89), Сумской (67) и Полтавской (64) областях, в Киеве (53), Хмельницкой (46), Днепропетровской (45), Запорожской (44) и Николаевской (43) областях .

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 107 489 человек, из них 2 537 565 человек выздоровели, а 73 390 больных скончались.

Тестирований за последние сутки сделали 127 461: методом ПЦР – 53 555, методом ИФА – 14 861, экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 – 59 045.

Напомним: 7 ноября в мире диагностировали более 367 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Летальных случаев больше всего было в России, Украине и США. По суточному приросту больных Украина была на 7 месте в мире.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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