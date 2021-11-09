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Руководителя тюрьмы боевиков "Изоляция" задержала контрразведка СБУ

Вторник, 9 ноября 2021, 11:08
Руководителя тюрьмы боевиков Изоляция задержала контрразведка СБУ
фото СБУ

Бывший боевик террористической организации "ДНР", глава незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецкой области "Изоляция" был задержан в Киеве контрразведчиками СБУ.

Источник: спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко в комментарии УП, директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко

Прямая речь: "В настоящее время в отношении бывшего боевика проводятся определенные законодательством процессуальные действия. В частности, по его доставке в суд для избрания меры пресечения, а также получения дополнительной информации о его противоправной деятельности".

Детали: Таким образом в СБУ подтвердили задержание главного военного преступника донецкой тюрьмы боевиков "Изоляция" Дениса Куликовского, о задержании которого ранее сообщил бывший узник этих застенков Станислав Асеев.

По данным спецслужбы, этот мужчина организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках противоправных заключенных граждан Украины.

Спикер МВД Артем Шевченко указывает, что досудебное расследование по четырем статьям УК Украины в отношении Дениса "Палыча" Куликовского осуществляют следователи Национальной полиции,

По словам Шевченко, подозрения боевику было заочно предъявлены год назад 29 октября 2020 года.

Справка: "Изоляция" – тюрьма боевиков "ДНР". Люди, которым пришлось туда попасть, называют ее застенками, концлагерем и даже адом.

По их словам, практически в центре Донецка террористы не просто уничтожают физически, а издеваются морально. Чтобы получить признание, бьют, пытают электрическим током, а затем ежедневно издеваются – заставляют тяжело работать, имитируют расстрелы и насилуют на глазах других.

Главным на "Изоляции" долгое время считался боевик с позывным "Палыч" или "Первый". Именно так называли его между собой террористы. Пленникам приходилось слышать и его, возможно, настоящее имя – Денис Павлович Кулик (Куликовский).

Знать больше: Страх и смерть в "Изоляции". Как пытают людей в подвалах Донецка

Журналист и публицист, пленник "ДНР" Станислав Асеев: Моя мечта – все забыть

Украинская правда

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Темы: терроризмСБУ
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