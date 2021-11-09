Задержан главный военный преступник тюрьмы боевиков "Изоляция"

В Киеве задержан главный военный преступник донецкой тюрьмы боевиков "Изоляция" Денис Куликовский.

Источник: в Facebook журналист и писатель Станислав Асеев, который в свое время был узником этих застенков

Прямая речь: "В Киеве задержан главный военный преступник "Изоляции" - Куликовский Денис, он же Палыч. Теперь могу сказать, что жизнь прожил не зря.

P.S. Уважаемые коллеги-журналисты, прошу пока не звонить, все детали позже".

ФОТО "ПАЛЫЧА", которое ПУБЛИКУет АССЕЕВ

Обновлено: Позже СБУ подтвердила задержание боевика. Его доставляют в суд.

Справка: "Изоляция" – тюрьма боевиков "ДНР". Люди, которым пришлось туда попасть, называют ее застенками, концлагерем и даже адом.

По их словам, практически в центре Донецка террористы не просто уничтожают физически, а издеваются морально. Чтобы получить признание, бьют, пытают электрическим током, а затем ежедневно издеваются – заставляют тяжело работать, имитируют расстрелы и насилуют на глазах других.

Главным на "Изоляции" долгое время считался боевик с позывным "Палыч" или "Первый". Именно так называли его между собой террористы. Пленникам приходилось слышать и его, возможно, настоящее имя – Денис Павлович Кулик (Куликовский).

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Журналист и публицист, пленник "ДНР" Станислав Асеев: Моя мечта – все забыть