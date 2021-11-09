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Минцыфры откроет более 10 центров поддержки "Дії" по всей Украине

Вторник, 9 ноября 2021, 13:49

В Министерстве цифровой трансформации до 15 ноября планируют открыть более 100 офлайн-центров для консультирования граждан касательно сервисов "Дії".

Источник: telegram-канал Минцифры

Детали: Офлайн-пункты поддержки будут предоставлять консультации гражданам по созданию COVID-сертификатов.

Пять таких центров уже открыли в киевских центрах массовой вакцинации. Подобные пункты поддержки в ближайшее время должны появиться в 20 областях.

Менеджеры помогут выявить ошибку генерирования сертификата и объяснят различия в сертификатах.

Что было раньше: Недавно в министерстве сообщили, что упростили процесс создания и загрузки сертификатов о вакцинации в приложении "Дія".

Украинская правда
Темы: МинцифрыДиявакцинация
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