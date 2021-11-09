Минцыфры откроет более 10 центров поддержки "Дії" по всей Украине
Вторник, 9 ноября 2021, 12:49
В Министерстве цифровой трансформации до 15 ноября планируют открыть более 100 офлайн-центров для консультирования граждан касательно сервисов "Дії".
Источник: telegram-канал Минцифры
Детали: Офлайн-пункты поддержки будут предоставлять консультации гражданам по созданию COVID-сертификатов.
Пять таких центров уже открыли в киевских центрах массовой вакцинации. Подобные пункты поддержки в ближайшее время должны появиться в 20 областях.
Менеджеры помогут выявить ошибку генерирования сертификата и объяснят различия в сертификатах.
Что было раньше: Недавно в министерстве сообщили, что упростили процесс создания и загрузки сертификатов о вакцинации в приложении "Дія".
Украинская правда