Приложение "Дія" изменило правила загрузки ковид-сертификата

Правительство упростило для граждан процесс добавления ковид-сертификата к документам в приложении "Дія", теперь для этого не нужно крутить головой.

Источник: сообщение Минцифры, разъяснение министра Михаила Федорова

Детали: Для загрузки сертификата о вакцинации больше не требуется электронная подпись, в частности, и "Дія.Підпис". Подпись, требовавшая верификации лица с помощью фото. Именно этот процесс часто выдавал пользователям ошибки, а шутки о боли в шее после попыток подгрузить сертификат уже стали мемами в сети.

Чиновники наконец решили упростить жизнь украинцам и теперь электронный документ о вакцинации против ковид в "Дії" будет появляться автоматически, если согласиться кликом.

Дословно Минцифры: "Создание сертификата без подписи уже доступно в последнем обновлении приложения, поэтому обновите его. Теперь украинцам не нужно иметь е-подпись для того, чтобы сгенерировать COVID-сертификат, как на портале, так и в приложении "Дія" - достаточно будет авторизации через BankID или Mobile ID.

Для получения сертификата в приложении "Дія" у вас должна быть ID-карта или биометрический загранпаспорт. В противном случае вы можете сделать это на портале.

Как создать сертификат в приложении: Необходимо авторизироваться, нажать "Услуги" и выбрать "COVID-сертификаты" - "Получить сертификат".

Поставьте галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСЗ) в "Дію".