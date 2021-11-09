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В Украине просрочили и уничтожили полмиллиона доз AstraZeneca

Вторник, 9 ноября 2021, 17:39
фото: КГГА

В конце октября Минздрав утилизировал 500 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за истечения срока годности.

Источник: ответ МОЗ на запрос LIGA.net

Детали: В ведомстве уточнили, что на 1 ноября в Украине оставалось около 500 тысяч доз AstraZeneca, срок годности которых истек 31 октября.

Их из-за этого изъяли из пунктов и центров вакцинации.

Минздрав добавил, что информация о точном количестве просроченных доз будет известна после пересчета препаратов в регионе.

В Украине доступны еще сотни тысяч доз вакцины AstraZeneca, срок годности которых истекает через несколько недель. До этого времени ею в дальнейшем будут вакцинировать.

Напомним: В сентябре сообщалось, что Минздрав утилизирует более 34 тысяч доз вакцины Pfizer, поскольку были нарушены условия транспортировки и хранения.

Темы: Минздраввакцинациякоронавирус
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