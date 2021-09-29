Минздрав утилизирует более 34 тысяч доз вакцины Pfizer

Министерство здравоохранения утилизирует более 34 тысяч доз вакцины Pfizer, поскольку были нарушены условия транспортировки и хранения. Между тем, между собой судятся поставщик и логист вакцины.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Ляшко: "Была информация, что при транспортировке был нарушен холодовой режим. Мы эту вакцину (Pfizer – ред.) забрали и начали расследование. Она хранится на складе. У нас не было четкого доказательства, что температурный режим действительно был нарушен.

Именно поэтому она хранится на складе, идет судебный процесс между поставщиком и логистом. Мы не можем допустить в обращение вакцину, где был нарушен температурный режим".

Детали: Он уточнил, что речь идет о 34 036 дозах вакцины.

Относительно вакцины AstraZeneca, срок годности которой истекает в октябре, по словам Ляшко, 1,7 тыс. доз препарата будут использованы в течение 30 сентября.

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