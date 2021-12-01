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Полиция Днепра задержала молодых людей, которые могли свалить ханукию

Среда, 1 декабря 2021, 12:40
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Полиция задержала молодых людей, которые могли повалить символ иудейского праздника Ханука – светильник со свечами в центре Днепра.

Источник: полиция Днепропетровщины, "Радио Свобода"

Детали: Правоохранители установили пятерых мужчин в возрасте от 17 до 20 лет и доставили их в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

Решается вопрос определения роли и предоставления квалификации действиям каждого участника события.

В полиции напоминают, что осуществляют досудебное расследование по уголовному производству по факту хулиганства.

По данным представителя еврейской общины Днепра, директора объединения еврейских общин Днепропетровского региона Игоря Романова, задержанные молодые люди были нетрезвы и, по их словам, даже не понимали, что это за светильник. "Что из хулиганских мотивов – это по их словам. Речь о переквалификации статьи на "вандализм" пока не идет", – сказал он.

Что предшествовало: 29 ноября около 5:55 на Европейской площади в центре Днепра группа неизвестных повалила на землю восьмисвечник – ханукию.

Справка: Ханука еврейский восьмидневный зимний праздник. В 2021 году приходится на 28 ноября – 6 декабря.

Темы: Днепрполиция
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