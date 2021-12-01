Треть украинцев считают закон об "олигархах" популистским шагом Зеленского

Треть украинцев считают, что закон о деолигархизации - это популистский шаг, нацеленный на повышение рейтингов президента Владимира Зеленского и его команды.

Источник: результаты опроса КМИС, проведенного 26-29 ноября

Дословно: "Респонденты прежде всего воспринимают намерения по деолигархизации как популистские шаги, чтобы повысить рейтинг (так думают 36%).

Также 20,7% считают это попыткой взять под контроль принадлежащие олигархам телеканалы.

По около 18% высказывают мнение, что это шаг, который позволит стать Украине успешной и что это искреннее стремление к справедливости".

Детали: При этом 17,5% украинцев воспринимают закон о деолигархизации как попытки президента Владимира Зеленского и его окружения переделить собственность и самим стать олигархами.

Опрос провел КМИС в течение 26-29 ноября 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Были опрошены 1203 респондента в возрасте от 18 лет, проживающие во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Погрешность выборки не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Напомним: