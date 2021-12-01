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Треть украинцев считают закон об "олигархах" популистским шагом Зеленского

Среда, 1 декабря 2021, 12:56
ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Треть украинцев считают, что закон о деолигархизации - это популистский шаг, нацеленный на повышение рейтингов президента Владимира Зеленского и его команды.

Источник: результаты опроса КМИС, проведенного 26-29 ноября

Дословно: "Респонденты прежде всего воспринимают намерения по деолигархизации как популистские шаги, чтобы повысить рейтинг (так думают 36%).

Также 20,7% считают это попыткой взять под контроль принадлежащие олигархам телеканалы.

По около 18% высказывают мнение, что это шаг, который позволит стать Украине успешной и что это искреннее стремление к справедливости".

Детали: При этом 17,5% украинцев воспринимают закон о деолигархизации как попытки президента Владимира Зеленского и его окружения переделить собственность и самим стать олигархами.

 

Опрос провел КМИС в течение 26-29 ноября 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Были опрошены 1203 респондента в возрасте от 18 лет, проживающие во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Погрешность выборки не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Напомним: 

  • Осенью 2021 года Верховная Рада приняла закон относительно олигархов. Согласно документу критериями для признания человека олигархом является значительное влияние на СМИ; участвие в политической жизни; человек должен являтся конечным бенефициарным владельцем предприятия, который занимает монопольное положение на рынке и в течение года подряд и поддерживает или усиливает такое положение и иметь подтвержденную стоимость активов (и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он есть) более чем 2 миллиарда 270 млн гривен.

Украинская правда
Темы: олигархизаконодательствоопроссоциология
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