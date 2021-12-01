Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ермак анонсировал телефонный разговор Байдена и Зеленского: до и после Путина

Среда, 1 декабря 2021, 13:22
Андрей Ермак. Фото ОПУ

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что запланированы телефонные разговоры президента Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом – до и после его предстоящего разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Ермак в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь Ермака: "С американцами у нас сегодня контакты на очень высоком уровне практически каждые несколько дней. К примеру, ожидается телефонный разговор Байдена с Путиным. И я знаю, что до этого будет разговор президента США с президентом Украины".

Детали: На вопрос, когда именно состоится такой разговор – до или после разговора с Путиным, Ермак выразил мнение, что "и до, и после".

Он заверил, что "точно будет один разговор с президентом, а может быть и два".

По словам Ермака, возможно, до разговора с Путиным будет разговор с госсекретарем, а после – с президентом, но такой разговор "точно будет".

Предыстория: 

  • 22 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе нового контакта президентов США и РФ, сроки и формат проведения которого еще согласуются, будет обсуждаться тема Украины. 

Темы: Андрей ЕрмакБайденЗеленскийПутин
powered by lun.ua
Главное сегодня

Реакция на санкции: у Лукашенко призвали "европейских политиков одуматься"

Кличко назвал новые цены на проезд в общественном транспорте Киева

Венедиктова наискала более 200 дел на бизнес Ахметова

ВИДЕОЭлектростанция Ахметова умалила масштаб аварии и не пустила проверку – СМИ

Новости 2 декабря: войска РФ и Украины, бюджет Украины на 2022 год

ЕС расширил санкции против режима Лукашенко: в списке "Белавиа", судьи и пограничники

Все новости...
Андрей Ермак
Ермак о деле "вагнеровцев": Я не давал Бурбе никаких команд
Ермак: Лукашенко думал о выдаче "вагнеровцев", но Украина не подготовила документы
Ермак заявил, что дал показания по делу "вагнеровцев"
Последние новости
04:52
Зеленский поговорил с Трюдо об усилении санкционного давления на Россию
04:28
Двери пока закрыты – Кулеба о присоединении Украины к НАТО
03:54
"Северный поток-2": на лоббирование против санкций потратили $7,4 млн – СМИ
02:53
Три компании США создадут космические станции, которые заменят МКС
01:55
Польша начнет в декабре Covid-вакцинацию детей с 5 лет
00:57
Из-за появления "омикрона" Байден объявил новый план борьбы с корнавирусом
00:25
Реакция на санкции: у Лукашенко призвали "европейских политиков одуматься"
23:37
Кличко назвал новые цены на проезд в общественном транспорте Киева
23:15
Венедиктова наискала более 200 дел на бизнес Ахметова
22:33
Меркель попрощалась с должностью канцлера: военные прошли маршем с факелами
Все новости...