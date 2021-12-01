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Ермак анонсировал телефонный разговор Байдена и Зеленского: до и после Путина

Среда, 1 декабря 2021, 12:22
Ермак анонсировал телефонный разговор Байдена и Зеленского: до и после Путина
Андрей Ермак. Фото ОПУ

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что запланированы телефонные разговоры президента Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом – до и после его предстоящего разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Ермак в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь Ермака: "С американцами у нас сегодня контакты на очень высоком уровне практически каждые несколько дней. К примеру, ожидается телефонный разговор Байдена с Путиным. И я знаю, что до этого будет разговор президента США с президентом Украины".

Детали: На вопрос, когда именно состоится такой разговор – до или после разговора с Путиным, Ермак выразил мнение, что "и до, и после".

Он заверил, что "точно будет один разговор с президентом, а может быть и два".

По словам Ермака, возможно, до разговора с Путиным будет разговор с госсекретарем, а после – с президентом, но такой разговор "точно будет".

Предыстория: 

  • 22 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе нового контакта президентов США и РФ, сроки и формат проведения которого еще согласуются, будет обсуждаться тема Украины. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: Андрей ЕрмакБайденЗеленскийПутин
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