Путин и Байден в ходе нового контакта обсудят Украину – Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что тема Украины будет обсуждаться в ходе нового контакта президентов США и РФ, сроки и формат проведения которого пока согласуются.
Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на заявление Лаврова на пресс-конференции 22 ноября в Москве
Прямая речь Лаврова: "В ходе очередного контакта между нашими президентами – его время и другие параметры сейчас обсуждаются – несомненно, украинская тема так или иначе возникнет".
Детали: При этом он отметил, что Россия не считает нужным создавать новые форматы по Украине, потому что "есть "нормандский формат" и минские договоренности", и есть контактная группа, "где напрямую работают Донецк, Луганск и Киев при помощи ОБСЕ и Российской Федерации".
По мнению Лаврова, выполнять все договоренности, которые были заключены в Минске, "необходимо именно в этом формате".
Он также добавил, что в Москве исходят из того, что США "все-таки, может быть, чуть лучше понимают нынешнюю ситуацию" вокруг Донбасса, и "могут повлиять на Киев сильнее, чем любой другой".
Почему это важно: РФ сконцентрировала более 92 тысяч военнослужащих у границ с Украиной.
Что было раньше: Замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин заявил о возрастании риска провокаций со стороны Украины на крымском направлении и в отношении экономических объектов России в Азовском и Черном морях.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что вероятность вторжения России зависит от двух факторов: силы и выдержки Украины, а также силы и скоординированности международных партнеров.
В России заявили, что Украина ищет способ вернуться к силовому урегулированию ситуации на Донбассе под прикрытием увеличивающегося присутствия в регионе военных НАТО.
Предыстория:
- Два американских издания сообщили о перебрасывании российских войск к украинской границе: The Washington Post 31 октября написало о сосредоточении войск, а Politico обнародовало фото от 1 ноября в подтверждение этого.
- 11 ноября Bloomberg написал, что США сообщили союзникам из Евросоюза о том, что Россия может планировать вторжение в Украину, учитывая усиление напряженности из-за мигрантов и проблем со поставками энергоресурсов.
- В Министерстве обороны Украины сначала не подтвердили переброску российских войск к границе, а позже предположили, что контингент российских войск на границе с Украиной может вырасти в декабре-январе.
- 8 ноября комитет Верховной Рады по безопасности и обороне заявил, что концентрации войск нет, но активизировалась разведка.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен 12 ноября заявил: "Нас очень беспокоят определенные необычные передвижения сил, которые мы наблюдаем на границе с Украиной. Мы не знаем, каковы намерения России… Известны случаи, когда Россия накапливает силы на границах с Украиной, заявляет о какой-то провокации со стороны Украины и затем проводит вторжение".
- Начальник штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер заявил, что военные НАТО должны быть готовы к войне с Россией в связи с напряженностью в Восточной Европе, хотя РФ, по его мнению, не желает развязывать открытую "горячую войну", а может использовать более тонкие методы.