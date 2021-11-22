Путин и Байден в ходе нового контакта обсудят Украину – Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что тема Украины будет обсуждаться в ходе нового контакта президентов США и РФ, сроки и формат проведения которого пока согласуются.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на заявление Лаврова на пресс-конференции 22 ноября в Москве

Прямая речь Лаврова: "В ходе очередного контакта между нашими президентами – его время и другие параметры сейчас обсуждаются – несомненно, украинская тема так или иначе возникнет".

Детали: При этом он отметил, что Россия не считает нужным создавать новые форматы по Украине, потому что "есть "нормандский формат" и минские договоренности", и есть контактная группа, "где напрямую работают Донецк, Луганск и Киев при помощи ОБСЕ и Российской Федерации".

По мнению Лаврова, выполнять все договоренности, которые были заключены в Минске, "необходимо именно в этом формате".

Он также добавил, что в Москве исходят из того, что США "все-таки, может быть, чуть лучше понимают нынешнюю ситуацию" вокруг Донбасса, и "могут повлиять на Киев сильнее, чем любой другой".

Почему это важно: РФ сконцентрировала более 92 тысяч военнослужащих у границ с Украиной.

Что было раньше: Замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин заявил о возрастании риска провокаций со стороны Украины на крымском направлении и в отношении экономических объектов России в Азовском и Черном морях.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что вероятность вторжения России зависит от двух факторов: силы и выдержки Украины, а также силы и скоординированности международных партнеров.

В России заявили, что Украина ищет способ вернуться к силовому урегулированию ситуации на Донбассе под прикрытием увеличивающегося присутствия в регионе военных НАТО.

Предыстория: