Путин хочет от НАТО гарантий, что Украина не вступит в Альянс

Президент России Владимир Путин хочет начать предметные переговоры о достижении юридических гарантий нерасширения НАТО на восток.

Источник: РБК

Детали: По его словам, Россия намерена добиваться "надежных и долгосрочных гарантий безопасности" и в переговорах с США и их союзниками будет "настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые продвижения НАТО на восток".

Он подчеркнул, что Москве нужны именно юридические гарантии, потому что западные страны не выполнили взятые на себя устные обязательства.

Напомним: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Российская Федерация не имеет права вмешиваться в евроатлантический путь Украины.