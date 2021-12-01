В Киеве за сутки более 1,5 тысячи больных ковид и 29 смертей

За сутки 30 ноября в столице обнаружили 1 592 больных коронавирусом, 29 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "1 592 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. 29 человек умерли".

Детали: Среди новых больных снова более сотни детей – 53 девочки от 23 дней до 17 лет и 58 мальчиков от 17 дней до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (225), Днепровском (212) и Оболонском (204) районах.

В больницы столицы госпитализировали 84 больных коронавирусом и 240 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в Киеве 300 411 подтвержденных случаев коронавируса, 7 557 больных скончались, преодолели вирус 256 775 жителей столицы, из них 1 669 – за минувшие сутки.

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