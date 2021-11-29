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В Киеве от Covid-19 умер 4-месячный младенец

Понедельник, 29 ноября 2021, 08:56
В Киеве от Covid-19 умер 4-месячный младенец
Фото pixabay.com

За сутки 28 ноября в столице от коронавируса умерли 45 больных, в том числе 4-месячный мальчик.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 431 подтвержденный случай заболевания коронавирусом и 45 летальных исходов от вируса – 28 женщин от 50 до 93 лет, 16 мужчин от 47 до 86 лет и 1 мальчик в возрасте 4 месяца". 

Детали: Среди новых больных более 3 десятков детей: 21 девочка от 1 до 16 лет и 12 мальчиков от 9 месяцев до 16 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском (98), Днепровском (63) и Соломенском (57) районах.

65 больных коронавирусом госпитализировали. Также положили в больницы 116 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 297 173 подтвержденных случаев коронавируса, 7 493 больных умерли, преодолели вирус 253 635 жителей города, из них 252 – за минувшие сутки.

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирусдети
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