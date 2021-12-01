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Россия отвергла предложение Эрдогана быть посредником между Зеленским и Путиным

Среда, 1 декабря 2021, 13:32
Россия отвергла предложение Эрдогана быть посредником между Зеленским и Путиным
Мария Захарова, фото МИД РФ – ТАСС

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, о посреднической роли Турции в урегулировании конфликта на востоке Украины не может быть и речи.

Источник: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 1 декабря, ТАСС

Прямая речь Захаровой: "Ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной по урегулировании внутриукраинского конфликта не может идти речи…

Мы, безусловно, благодарны турецкой стороне и в частности президенту Турции за стремление содействовать внутриукраинскому урегулированию. Важным шагом на этом направлении мог бы стать его вклад в убеждение украинских властей отказаться от агрессивных планов в отношении Донбасса, наконец, начать выполнять минские договоренности в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска".

Детали: Захарова традиционно заявила, что Россия якобы не является стороной конфликта на Донбассе, а его участниками являются Киев и "Донецк и Луганск".

РФ систематически склоняет Киев к переговорам с представителями ОРДЛО, от чего украинское руководство отказывается, так как это будет означать признание оккупационных властей.

Этому предшествовало: 29 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары стать посредником между Россией и Украиной, чтобы обеспечить мир на оккупированных территориях Украины "с акцентом на положение крымских татар".

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Темы: РосcияТурцияПутинЭрдоганУкраина
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