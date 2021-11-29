Эрдоган готов стать посредником между Зеленским и Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов быть посредником между властями Украины и России.

Источник: Эрдоган журналистам в дороге на саммит Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде, Anadolu Agency

Прямая речь: "Наша позиция по ситуации в Украине общеизвестна. Турция выступает за обеспечение мира с акцентом на положение крымских татар.

Мы неоднократно обсуждали этот вопрос с дружественной Россией. Контакты продолжаются.

Надеемся, что регион не превратится в зону боевых действий и воцарится мир. Анкара выступает за позитивное развитие процессов.

Турция готова к посредничеству. Готова обсуждать этот вопрос со сторонами".

Детали: По словам турецкого лидера, для этого Анкара наладила контакты и с украинской стороной и с президентом РФ Владимиром Путиным.

Эрдоган: Турция готова внести вклад в урегулирование кризиса в отношениях РФ и Украины. Для этого налажены контакты и с украинской стороной и с [президентов РФ] Владимиром Путиным. — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) November 29, 2021

Эрдоган также сказал, что Анкара готова к шагам по нормализации связей с Египтом и Израилем, как это было сделано на примере ОАЭ.

Напомним: 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне заявил, что не согласился на спецоперацию по задержанию "вагнеровцев" летом 2020 года, потому что она, среди прочего, угрожала отношениям с Турцией, тогда как Эрдоган его очень поддерживает и они откровенно говорят о важных вещах.

"Эрдоган никогда бы нам этого не простил. Я с ним обсуждаю такие вещи за закрытыми дверьми, такие вещи! Как он нам помогает! Я бы никогда не въехал в эту стену", – сказал Зеленский.

Зеленский тогда же рассказал, что передал списки пленных не только США, но и Турции – а Эрдоган передал их Путину, но реакции еще не было. Президент заявил, что не против, чтобы об обмене с Россией говорили без участия Украины.

22 сентября Эрдоган на Генассамблее ООН заявил, что Турция не признает аннексию Крыма и выступает за территориальную целостность Украины. Но уже через неделю после этого поехал на переговоры с Путиным после перерыва в полтора года.