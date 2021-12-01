Заместитель Густелев, которого Кличко "уволил" еще месяц назад из-за моста, ушел с должности

Заместитель председателя КГГА Александр Густелев, об увольнении которого мэр Киева Виталий Кличко сообщил еще 5 ноября, 1 декабря уволился с должности.

Источник: Густелев в Facebook

Прямая речь Гестелева: "Сегодня мой последний рабочий день в должности заместителя главы КГГА.

Хочу выразить искреннюю благодарность всем вместе и каждому в отдельности, с кем пришлось работать".

Детали: Густелев пообещал в ближайшие дни предоставить "подробный отчет о результатах работы" за период его полномочий".

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