Заместитель Густелев, которого Кличко "уволил" еще месяц назад из-за моста, ушел с должности
Среда, 1 декабря 2021, 15:32
Заместитель председателя КГГА Александр Густелев, об увольнении которого мэр Киева Виталий Кличко сообщил еще 5 ноября, 1 декабря уволился с должности.
Источник: Густелев в Facebook
Прямая речь Гестелева: "Сегодня мой последний рабочий день в должности заместителя главы КГГА.
Хочу выразить искреннюю благодарность всем вместе и каждому в отдельности, с кем пришлось работать".
Детали: Густелев пообещал в ближайшие дни предоставить "подробный отчет о результатах работы" за период его полномочий".
Предыстория:
- 5 ноября пресс-служба мэра Киева сообщила, что Кличко уволил своего заместителя Александра Густелева из-за затягивания работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского моста.
Украинская правда