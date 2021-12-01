Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Заместитель Густелев, которого Кличко "уволил" еще месяц назад из-за моста, ушел с должности

Среда, 1 декабря 2021, 15:32
Александр Густелев. Фото КГГА

Заместитель председателя КГГА Александр Густелев, об увольнении которого мэр Киева Виталий Кличко сообщил еще 5 ноября, 1 декабря уволился с должности.

Источник: Густелев в Facebook

Прямая речь Гестелева: "Сегодня мой последний рабочий день в должности заместителя главы КГГА.

Хочу выразить искреннюю благодарность всем вместе и каждому в отдельности, с кем пришлось работать".

Детали: Густелев пообещал в ближайшие дни предоставить "подробный отчет о результатах работы" за период его полномочий".

Предыстория:

  • 5 ноября пресс-служба мэра Киева сообщила, что Кличко уволил своего заместителя Александра Густелева из-за затягивания работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского моста.

Украинская правда
Темы: Виталий Кличкоместная властьувольнение
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина о "нарушении границы" с Беларусью: пересечения не было

Байден будет говорить с Путиным об Украине, разговор состоится во вторник – Кремль

видео, фото, обновленоБеларусь обвинила украинских военных в "нарушении границы"

Борт "Аэрофлота" едва не столкнулся с самолетом ВВС США вблизи Крыма – росСМИ

Bild: План-максимум Кремля – две трети Украины, включая Киев

Порошенко могут предъявить подозрение за поставку угля из ОРДЛО – Трепак

Все новости...
Виталий Кличко
Во время обысков в КГГА правоохранители обошли департамент "друга" Ермака – СМИ
Под Киевсоветом собрали митинг против удорожания проезда. Кличко обещает консультации
Новости 17 ноября: расследование Bellingcat, подорожание проезда в Киеве отложили
Последние новости
20:56
Вопреки ожиданиям России ВОЗ перенесла оценку "Cпутника V" на 2022 год
20:34
Германия получит нового канцлера на днях, СДПГ уже одобрила коалицию
19:56
фотоКоронавирус добрался до бегемотов
19:34
Нацгвардия пополнилась группой снайперов, обученных по стандартам НАТО
19:01
видеоВ Нидерландах прошла многотысячная акция против карантинных ограничений
18:51
СМИ: "открытое небо" с ЕС заработает не раньше января
18:38
Украина о "нарушении границы" с Беларусью: пересечения не было
18:10
Шмигаль считает, что на большом количестве госпредприятий есть постоянные злоупотребления
17:53
Байден будет говорить с Путиным об Украине, разговор состоится во вторник – Кремль
17:39
видео, фото, обновленоБеларусь обвинила украинских военных в "нарушении границы"
Все новости...