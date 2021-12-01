СБУ показала видео условного прорыва границы Украины: "мигранты" нападали со снежками
Служба безопасности опубликовала видео военных учений на границе с Беларусью, где украинские силовики отрабатывали реакцию на возможную попытку прорыва украинской границы.
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "Силовики отработали алгоритмы совместных действий по возможным попыткам "прорыва" нелегалов в наше государство.
Для выявления и фиксации соответствующих правонарушений участники учебной операции задействовали новейшие технические средства, в том числе беспилотные летательные аппараты. Мероприятия проводились в условиях, максимально приближенные к реальным".
Детали: На видео, опубликованном в СБУ, группа якобы "мигрантов" пытается прорвать государственную границу Украины. Для так называемого прорыва они используют подручные средства и бросаеются снегом.
По легенде учений группа диверсантов заблаговременно прибыла на территорию Украины для координации действий мигрантов, а несколько групп иностранцев пытаются прорвать границу.
Правоохранители обнаружили и задержали диверсантов в заброшенном здании недалеко от границы и нейтрализовали попытки перемещения "мигрантов" на территорию Украины.
Кроме того, силовики провели фильтрационные мероприятия среди задержанных "злоумышленников" по выявлению вероятных террористов.
В спецучениях "Полесье" участвовали подразделения СБУ, Нацполиции, Государственной пограничной службы, Нацгвардии, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.
Напомним:
- Украинские правоохранители отрабатывали алгоритмы совместных действий на границе в случае прорыва и тому подобное еще с 26 ноября.
- В учениях принимали участие пограничники, силы Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции, ВСУ и другие резервы.