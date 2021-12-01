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СБУ показала видео условного прорыва границы Украины: "мигранты" нападали со снежками

Среда, 1 декабря 2021, 16:04
СБУ показала видео условного прорыва границы Украины: мигранты нападали со снежками
скриншот

Служба безопасности опубликовала видео военных учений на границе с Беларусью, где украинские силовики отрабатывали реакцию на возможную попытку прорыва украинской границы.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Силовики отработали алгоритмы совместных действий по возможным попыткам "прорыва" нелегалов в наше государство.

Для выявления и фиксации соответствующих правонарушений участники учебной операции задействовали новейшие технические средства, в том числе беспилотные летательные аппараты. Мероприятия проводились в условиях, максимально приближенные к реальным".

Детали: На видео, опубликованном в СБУ, группа якобы "мигрантов" пытается прорвать государственную границу Украины. Для так называемого прорыва они используют подручные средства и бросаеются снегом.

По легенде учений группа диверсантов заблаговременно прибыла на территорию Украины для координации действий мигрантов, а несколько групп иностранцев пытаются прорвать границу.

Правоохранители обнаружили и задержали диверсантов в заброшенном здании недалеко от границы и нейтрализовали попытки перемещения "мигрантов" на территорию Украины.

Кроме того, силовики провели фильтрационные мероприятия среди задержанных "злоумышленников" по выявлению вероятных террористов.

В спецучениях "Полесье" участвовали подразделения СБУ, Нацполиции, Государственной пограничной службы, Нацгвардии, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Напомним:

  • Украинские правоохранители отрабатывали алгоритмы совместных действий на границе в случае прорыва и тому подобное еще с 26 ноября.
  • В учениях принимали участие пограничники, силы Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции, ВСУ и другие резервы.

Украинская правда

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Темы: СБУграницаБеларусьмиграция
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