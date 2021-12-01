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В центре Киева акция: перекрытый правительственный квартал

Среда, 1 декабря 2021, 17:47
В центре Киева акция: перекрытый правительственный квартал

В среду вечером на Майдане Незалежности планируется акция. Митинг, посвященный событиям 1 декабря 2013 года, начнется в 19:00.

Источник: корреспондент с места происшествия

Детали: Люди пришли на Майдан к стеле Независимости, с каждой минутой их собирается все больше. Организаторы установили сцену и звуковую аппаратуру. Со сцены планируется выступление общественных активистов, участников Революции Достоинства, организаторов.

По состоянию на 19:00 на Майдане и Крещатике собралось около 2 тысяч человек

За правопорядком будут следить полиция и Нацгвардия - официально их работают более 4,5 тысячи человек.

В связи с мерами полиция частично перекрыла правительственный квартал. На пересечении Институтской и Садовой граница полиции, пускают людей, только осмотрев личные вещи. К улице Банковой проход открыт.

Возле Главпочтамта в районе Крещатика собираются молодые люди в масках.

 
 
 
 
 

Эльдар Сарахман, Роман Петренко, УП

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Темы: КиевакцииМайданЕвромайдан
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