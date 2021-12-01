В "день переворота" в Киеве работают более 4,5 тысячи силовиков

1 декабря, в день, когда президент Владимир Зеленский анонсировал государственный переворот, силовики несут службу в усиленном режиме.

Источник: патрульная полиция Киева

Детали: В Киеве к работе привлечены более 3000 правоохранителей и 1500 военнослужащих Нацгвардии.

Они призывают граждан с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности, не поддаваться на провокации и соблюдать заявленный мирный формат проведения акций.

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