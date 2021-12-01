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В "день переворота" в Киеве работают более 4,5 тысячи силовиков

Среда, 1 декабря 2021, 18:35

1 декабря, в день, когда президент Владимир Зеленский анонсировал государственный переворот, силовики несут службу в усиленном режиме.

Источник: патрульная полиция Киева

Детали: В Киеве к работе привлечены более 3000 правоохранителей и 1500 военнослужащих Нацгвардии.

Они призывают граждан с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности, не поддаваться на провокации и соблюдать заявленный мирный формат проведения акций.

 
 

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Предыстория: 

  • 26 ноября во время встречи президента Владимира Зеленского с журналистами глава государства заявил, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине и что в этот вопрос готов включиться олигарх Ринат Ахметов.
  • Первый вице-спикер Александр Корниенко заявил, что 1 декабря "готовятся какие-то подвозы" людей в Киев и что жителям Украины предлагают по тысяче гривен/день за участие в "госперевороте".

Украинская правда
Темы: Киевполицияакции
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