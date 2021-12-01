Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Протестующие бросили монеты в стены Офиса президента и пошли дальше

Среда, 1 декабря 2021, 20:19
Протестующие бросили монеты в стены Офиса президента и пошли дальше

Протестующие забросали стены здания Офиса президента монетками и пошли организованной колонной к улице Лютеранской в направлении к зданию Верховной Рады.

Источник: корреспондент "Украинской правды" с места cобытий

Детали: Митингующие пришли около 20:40 на улицу Банковую, куда их вскоре пропустили правоохранители на площадь перед зданием Офиса президента.

Представитель политической партии "Демократический топор" Юрий Гудыменко выступил с лозунгами требовать отставки президента Владимира Зеленского и главы Офиса Андрея Ермака. Среди лозунгов участников политической акции кричали "Ермака в Сибирь!".

 
Фото: Дмитрий Ларин, УП
 
Фото: Дмитрий Ларин, УП
 
Фото: Дмитрий Ларин, УП

Вскоре протестующие начали бросать монетки в стены и двери здания. Участники объяснили корреспонденту "УП", что суть этой акции является "собрать средства для билетов в Ростов" Ермаку и Зеленскому. По замыслу организаторов акции, монетки также являются метафорическим ответом на упреки Зеленского, что в Украине планировали "проплаченный государственный переворот".

Около 21:00 организованная колонна покинула площадь перед Офисом и вышла на улицу Лютеранскую, собираясь двигаться к зданию Верховной Рады. В то же время, часть митингующих осталась под стенами Офиса президента.

Ситуацию контролируют полицейские и Национальная гвардия. Схваток не зафиксировали.

На Майдане Независимости начали разбирать сцену, на которой вначале акции выступали представители организаторов.

Протестующие развернули транспарант, что Зеленскому грозит уголовная статья о государственной измене
Протестующие развернули транспарант, что Зеленскому грозит уголовная статья о государственной измене
Фото: Эльдар Сарахман, УП
Один из участников акции с самодельной скульптурой
Один из участников акции с самодельной скульптурой
Фото: Эльдар Сарахман, УП
Демонтаж сцены на Майдане Независимости
Демонтаж сцены на Майдане Независимости
Фото: Эльдар Сарахман, УП

Что было раньше: В 19 часов на Майдане Незалежности началась политическая акция, приуроченная к годовщине начала Революции достоинства 1 декабря 2013 года. Полицейские перекрыли правительственный квартал из-за этой акции.

Эльдар Сарахман, Денис Карловский, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: митингиОфис президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
митинги
Во Франции за неделю беспорядков задержали около 3,5 тыс. человек, сожгли почти 6 тыс. авто
Во Франции второй раз ночь прошла относительно спокойно, но снова есть задержанные
Сотни ромов в Чехии вышли на протест, требуя защиты из-за конфликта с украинцами
Последние новости
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей воздушная тревога, сообщают о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
Все новости...
Реклама: