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Протестующие бросили монеты в стены Офиса президента и пошли дальше

Среда, 1 декабря 2021, 21:19

Протестующие забросали стены здания Офиса президента монетками и пошли организованной колонной к улице Лютеранской в направлении к зданию Верховной Рады.

Источник: корреспондент "Украинской правды" с места cобытий

Детали: Митингующие пришли около 20:40 на улицу Банковую, куда их вскоре пропустили правоохранители на площадь перед зданием Офиса президента.

Представитель политической партии "Демократический топор" Юрий Гудыменко выступил с лозунгами требовать отставки президента Владимира Зеленского и главы Офиса Андрея Ермака. Среди лозунгов участников политической акции кричали "Ермака в Сибирь!".

 
Фото: Дмитрий Ларин, УП
 
Фото: Дмитрий Ларин, УП
 
Фото: Дмитрий Ларин, УП

Вскоре протестующие начали бросать монетки в стены и двери здания. Участники объяснили корреспонденту "УП", что суть этой акции является "собрать средства для билетов в Ростов" Ермаку и Зеленскому. По замыслу организаторов акции, монетки также являются метафорическим ответом на упреки Зеленского, что в Украине планировали "проплаченный государственный переворот".

Около 21:00 организованная колонна покинула площадь перед Офисом и вышла на улицу Лютеранскую, собираясь двигаться к зданию Верховной Рады. В то же время, часть митингующих осталась под стенами Офиса президента.

Ситуацию контролируют полицейские и Национальная гвардия. Схваток не зафиксировали.

На Майдане Независимости начали разбирать сцену, на которой вначале акции выступали представители организаторов.

Протестующие развернули транспарант, что Зеленскому грозит уголовная статья о государственной измене
Протестующие развернули транспарант, что Зеленскому грозит уголовная статья о государственной измене
Фото: Эльдар Сарахман, УП
Один из участников акции с самодельной скульптурой
Один из участников акции с самодельной скульптурой
Фото: Эльдар Сарахман, УП
Демонтаж сцены на Майдане Независимости
Демонтаж сцены на Майдане Независимости
Фото: Эльдар Сарахман, УП

Что было раньше: В 19 часов на Майдане Незалежности началась политическая акция, приуроченная к годовщине начала Революции достоинства 1 декабря 2013 года. Полицейские перекрыли правительственный квартал из-за этой акции.

Эльдар Сарахман, Денис Карловский, УП
Темы: митингиОфис президента
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