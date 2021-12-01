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В Донецкой области 90 шахтеров остаются под землей, требуя выплатить зарплату

Среда, 1 декабря 2021, 23:42
Иллюстративное фото из facebook-страницы Михаила Волынца

90 горняков шахты "Алмазная" в Доброполье решили остаться под землей, пока им не выплатят зарплатный долг.

Источник: facebook-страница главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца

Прямая речь Волынца: "90 горняков шахты "Алмазная" ("Добропольеуголь – добыча") остаются под землей, требуя выплатить им зарплатный долг.

Независимый профсоюз горняков Украины готовит для участников акции тормозки.

На предприятие приехало руководство – идут переговоры".

Детали: По словам Волынца, к шахтерам "Алмазной" готовы присоединиться другие работники "Шахтоуправления "Добропольское".

В сообщении отмечено, что общая сумма задолженности по выплатам работникам "Добропольеуголь - добыча" превышает 100 миллионов гривен.

Предыстория: 

  • В Министерстве энергетики признают, что уровень выплаты заработной платы работникам шахт "очень плохой".
  • По данным Донецкой областной государственной администрации, в начале октября задолженность по выплатам зарплаты шахтерам Донецкой области превышала 500 миллионов гривен.

Украинская правда
Темы: шахтызарплатыДонецкая область
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