В Донецкой области 90 шахтеров остаются под землей, требуя выплатить зарплату
Среда, 1 декабря 2021, 23:42
90 горняков шахты "Алмазная" в Доброполье решили остаться под землей, пока им не выплатят зарплатный долг.
Источник: facebook-страница главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца
Прямая речь Волынца: "90 горняков шахты "Алмазная" ("Добропольеуголь – добыча") остаются под землей, требуя выплатить им зарплатный долг.
Независимый профсоюз горняков Украины готовит для участников акции тормозки.
На предприятие приехало руководство – идут переговоры".
Детали: По словам Волынца, к шахтерам "Алмазной" готовы присоединиться другие работники "Шахтоуправления "Добропольское".
В сообщении отмечено, что общая сумма задолженности по выплатам работникам "Добропольеуголь - добыча" превышает 100 миллионов гривен.
Предыстория:
- В Министерстве энергетики признают, что уровень выплаты заработной платы работникам шахт "очень плохой".
- По данным Донецкой областной государственной администрации, в начале октября задолженность по выплатам зарплаты шахтерам Донецкой области превышала 500 миллионов гривен.
Украинская правда