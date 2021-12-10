Восточные члены НАТО "в ярости" из-за идеи Байдена о формате диалога с Путиным - Bloomberg

Страны на восточном фланге НАТО очень критически восприняли идею президента США Джо Байдена о том, чтобы обсуждать с РФ её претензии к расширению Альянса, в частности, принятию к нему Украины, с участием только части Альянса - "ключевых стран".

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в дипломатических кругах, согласившихся говорить на условиях анонимности, пишет "Европейская правда".

По словам одного из собеседников, одна из стран "в ярости" и хочет немедленных объяснений по поводу того, что именно планирует Байден.

Второй из дипломатов рассказал, что союзники на восточном фланге - которые хорошо помнят свой опыт времен СССР - обеспокоены тем, о каких уступках может подняться вопрос на таких переговорах, в контексте "политических гарантий" и ограничений на деятельность НАТО, чтобы успокоить Путина.

По словам дипломата, предложение Байдена обеспокоило все страны восточного фланга Альянса, больше всего - Литву, Латвию и Эстонию, Польшу и Румынию.

Союзники опасаются, что подобные переговоры сыграют на руку президенту РФ, позволяя внести раскол и недоверие между США и европейскими союзниками, а также внутри Европы.

Напомним, в Белом доме заверили, что Байден в разговоре с Путиным не делал никаких уступок или обязательств в ответ на его требование не принимать Украину и других соседей РФ в Альянс. Однако Байден согласился на переговоры с Россией о том, как смягчить её обеспокоенность в связи с возможным присоединением Украины к Альянсу.

Впоследствии Байден сказал, что планирует организовать переговоры с участием "по крайней мере четырех" ключевых союзников в НАТО и России.

"Европейская правда" уже приводила довольно резкое заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что России нельзя давать право голоса в вопросах, касающихся НАТО, а вопросы европейской безопасности должны обсуждаться при участии всех союзников.

Председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михельсон сказал, что предложение Байдена стало "озадачивающей неожиданностью" и призвал через дипломатические усилия заблокировать такую ​​встречу, или по крайней мере добиться участия в переговорах стран восточного фланга. Михельсон подчеркнул, что любые переговоры с Путиным должны относиться исключительно к тому, как обеспечить территориальную целостность Украины и устранить военную угрозу со стороны РФ, пишет Bloomberg. По мнению эстонского парламентария, делать Россию страной с "правом вето" в вопросах об архитектуре европейской системы безопасности – совершенно неправильно и это приведет только к новой агрессии.

Премьер Польши в своем комментарии по поводу разговора лидеров высказал мнение, что Путин пользуется сложными для НАТО временами. "Я думаю, что после выхода из Афганистана ситуация в Альянсе напряженная, сложная, и, к сожалению соперники - и Россия один из них - пытаются использовать это в свою пользу", - сказал Матеуш Моравецкий.

Чиновник из НАТО на условиях анонимности прокомментировал, что диалог с Россией, параллельно сдерживанию, является частью стратегии Альянса, но решение о будущем членстве какой-либо страны должны принимать только 30 союзников НАТО.

В Белом доме до и после переговоров с лидером РФ заверяли, что Россия не получит "права голоса" в вопросах расширения НАТО.

Как сообщалось, 9 декабря Байден поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и девятью странами восточного фланга НАТО.

Больше на эту тему читайте в статье: Несколько дней на размышления для Путина: детали договоренности президентов США и РФ или смотрите в видеоформате на youtube-канале ЕвроПравды в роликах "Видеовстреча Байден-Путин: последствия и риски" и "Что стоит за угрозами РФ напасть на Украину".