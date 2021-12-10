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В тоннеле Харьковского метро задержан посторонний. Пришлось останавливать движение

Пятница, 10 декабря 2021, 16:07

В тоннель Харьковского метрополитена проник посторонний, которого впоследствии задержали.

Источник: сообщение Харьковского метрополитена

Детали: Сначала метрополитен сообщил, что на Холодногорско-заводской линии временно приостановлено движение поездов из-за проникновения неизвестного в тоннель.

Однако уже через 10 минут появилось сообщение, что нарушителя задержали и движение поездов возобновили.

Украинская правда
Темы: метроХарьков
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