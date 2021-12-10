В тоннеле Харьковского метро задержан посторонний. Пришлось останавливать движение
Пятница, 10 декабря 2021, 15:07
В тоннель Харьковского метрополитена проник посторонний, которого впоследствии задержали.
Источник: сообщение Харьковского метрополитена
Детали: Сначала метрополитен сообщил, что на Холодногорско-заводской линии временно приостановлено движение поездов из-за проникновения неизвестного в тоннель.
Однако уже через 10 минут появилось сообщение, что нарушителя задержали и движение поездов возобновили.
Украинская правда