В тоннеле Харьковского метро задержан посторонний. Пришлось останавливать движение

В тоннель Харьковского метрополитена проник посторонний, которого впоследствии задержали.

Источник: сообщение Харьковского метрополитена

Детали: Сначала метрополитен сообщил, что на Холодногорско-заводской линии временно приостановлено движение поездов из-за проникновения неизвестного в тоннель.

Однако уже через 10 минут появилось сообщение, что нарушителя задержали и движение поездов возобновили.