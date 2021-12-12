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Еще 83 тысячи украинцев сделали ковид-прививки

Воскресенье, 12 декабря 2021, 08:39
Еще 83 тысячи украинцев сделали ковид-прививки
Фото Минздрава

11 декабря против коронавируса было вакцинировано 83 тысячи граждан.

Источник: Минздрав

Детали: Среди 83 256 вакцинированных первую дозу получили 27 143 человека, полностью иммунизированы (получили уже вторую дозу) – 56 113 человек.

Дословно: "С начала вакцинальной кампании привито 14 114 894 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 420 911 человек. Всего проведено 26 535 803 прививки".

Украинская правда

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