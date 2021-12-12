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В Украине теперь десятки новых маршрутов между городами – Укрзализныця

Воскресенье, 12 декабря 2021, 13:26
Фото УЗ

Первые 58 поездов в воскресенье, 12 декабря, отправились в путь по Украине по новому графику, образовав 29 новых сообщений.

Источник: Укрзализныця

Детали: В пресс-службе УЗ отметили, что новый график перевозок является революционным для железной дороги, ведь экономит пассажирам 4 500 000 часов в 2022 году благодаря ускорению 49 поездов и оптимизации маршрутов. Всего в ближайшие дни начинают курсировать 19 новых поездов.

Дословно: "Из наиболее интересных новинок нового графика стоит отметить поезд № 113/114 Бахмут-Львов. Поезд, являющийся наиболее удобной модификацией популярного маршрута №141/142, создал новые сообщения для Ровно и Луцка со Львовом, Житомиром, Киевом, Полтавой, Харьковом и Бахмутом, что в свою очередь обеспечивает новое сообщение между востоком и западом страны.

Из других туристических улучшений нового графика можно отметить поезд № 57/58 Киев-Рахов, прибывающий в город Залещики теперь утром, в 07:17 (вместо 02:20) и отправляется в 20:52. Предусмотрена и удобная остановка в Костриживце – месте легендарной смотровой площадки, откуда открывается зрелищная панорама на Залещики и Днестр.

Еще одно традиционно популярное туристическое направление – Буковина – также получило два дополнительных сообщения: с Николаевом и Полтавой".

Украинская правда
Темы: Укрзализныцятуризмтранспорт
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