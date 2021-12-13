41% украинцев считают политику Венгрии в отношении нацменьшинств на Закарпатье подготовкой к аннексии

Украинцы негативно воспринимают нынешнюю политику Венгрии по поддержке венгерского национального меньшинства на Закарпатье – 41% респондентов считают эти действия подготовкой к аннексии и оккупации.

Источник: результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии по заказу Института центральноевропейской стратегии в рамках спецпроекта Re:Open Zakarpattia, проведенного с 22 октября по 12 ноября

Детали: Негативный взгляд на ситуацию преобладает на западе страны – 51%.

В то же время, младшие респонденты менее склонны видеть враждебность в действиях Венгрии – они считают их настоящей поддержкой региона.

Отмечается, что враждебность в этих действиях больше видят респонденты, поддерживающие двойное или множественное гражданство со всеми странами, кроме России (47%), а также те, кто поддерживает введение такой процедуры только со странами бывшего СССР (46%).

Такое же мнение бытует и среди противников двойного или множественного гражданства как такового – 48%.

В то же время социологи подчеркивают, что такое отношение к политике Венгрии на Закарпатье отличается от мнения самих жителей Закарпатской области.

В частности, по результатам регионального опроса, проведенного в августе-сентябре в 2020 года, 31,5% респондентов назвали действия Венгрии дружеской помощью венгерскому меньшинству на Закарпатье, а еще 40% – содействием развитию края при условии согласованности действий венгерского правительства с условиями украинского правительства.

Кроме того, сообщается, что с сентября 2020 по сентябрь 2021 года отношение к венграм со стороны опрошенных на Закарпатье существенно улучшилось: если в 2020 году 12% опрошенных хотели бы видеть венгров как членов семьи и еще 28% как друзей или коллег по работе, то в 2021 году доля тех, кто хотел бы видеть венгров как членов семьи, выросла до 29%, а как друзей – до 28%.

Социологи считают, что это свидетельствует о росте сплоченности граждан Украины, независимо от национальности, в ответ на трудности и угрозы, вытекающие из последствий коронавирусного кризиса.

Еще одним фактором называют более реалистичную оценку влияния Венгрии на венгров Закарпатья и ежедневный положительный опыт взаимодействия людей разного этнического происхождения.

Исследование проходило с 22 октября по 12 ноября 2021 года методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Всего было опрошено 2003 респондента от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей близких к 50%, 2,1% – для показателей близких к 25%, 1,5% – для показателей близких к 10%.

Для сравнения использованы данные двух региональных репрезентативных опросов, проведенных в Закарпатской области в августе-сентябре 2020 и 2021 годов.

В 2020 году было опрошено 1000 респондентов в Закарпатской области – 500 респондентов в 6 городах и 15 селах области и 500 респондентов из числа национальных меньшинств (из них 300 венгры и 200 представители ромской, румынской, словацкой общин).

Максимально случайная погрешность опроса (без учета дополнительной выборки национальных меньшинств и без учета дизайн-эффекта) не превышает 4,4% с вероятностью 0,95.

В 2021 году было опрошено 502 респондента в Закарпатской области. Максимально случайная погрешность опроса (без учета дополнительной выборки национальных меньшинств и без учета дизайн-эффекта) не превышает 4,4% с вероятностью 0,95.