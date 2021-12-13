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ЕС официально ввел санкции против российского ЧВК "Вагнера": кто в списке

Понедельник, 13 декабря 2021, 18:09
шеврон наемников. скриншот с видео

Европейский Союз обнародовал решение, согласно которому вступили в силу санкции против членов частной военной компании "Вагнера", а также трех связанных с ней компаний.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС в понедельник, пишет "Европейская правда".

"Совет сегодня ввел ряд ограничительных мер против группы "Вагнера", базирующейся в России частной военной организации. Эти меры нацелены на саму группу "Вагнера" ​​и связанные с ней восемь физических и три юридических лица", - сказано в сообщении.

В Совете ЕС объяснили, что группа "Вагнера" ​​набирала, обучала и отправляла частных военных в зоны конфликтов по всему миру, чтобы разжигать насилие, грабить природные ресурсы и запугивать мирных жителей, нарушая международное право.

Отмечается, что вошедшие в список лица причастны к серьезным нарушениям прав человека, включая пытки и произвольные казни и убийства, а также к дестабилизирующей деятельности в Ливии, Сирии, Украине (на Донбассе) и в Центрально-Африканской Республике.

Введенные ограничительные меры были согласованы в рамках четырех различных режимов санкций: Глобального режима санкций ЕС в области прав человека и режимов санкций по ситуации в Ливии и Сирии, а также действий, подрывающих территориальную целостность Украины.

В частности, в рамках режима санкций за нарушение территориальной целостности Украины ЕС ввел ограничения против основателя ЧВК "Вагнера" ​​Дмитрия Уткина, наемников группы "Вагнера" ​​Дениса Харитонова и Сергея Щербакова.

Кроме того, в списке фигурирует "командующий" Александр Кузнецов, которого в ЕС считают ответственным за деятельность группы "Вагнера" ​​в Ливии, один из основателей группы "Вагнера" ​​Андрей Трошев, который, как утверждается, поддерживает власти Сирии, наемник ЧВК "Вагнера" Андрей Богатов, россиянин Валерий Захаров, которого называют советником президента ЦАР по вопросам безопасности и ключевой фигурой в командной структуре ЧВК "Вагнера", один из наемников ЧВК в Сирии Станислав Дичко.

Кроме того, ЕС вводит санкции против энергетических компаний из России "Европолис", "Велада", "Меркурий", действующих в нефтегазовом секторе Сирии.

Включенным в список физическим и юридическим лицам теперь заморозят активы в ЕС, если они есть. Кроме того, для включенных в список лиц будет действовать запрет на въезд в ЕС. Кроме того, физическим и юридическим лицам в ЕС будет прямо или косвенно запрещено предоставлять средства указанным лицам.

Европейский Союз в середине ноября согласился разработать основу возможных санкций против российских наемников, которые могут быть направлены в регион Сахель в Западной Африке.

Темы: ВагнерсанкцииЕС
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