Зеленский назначил послов Украины в Нидерландах, Сербии и Мальте
Президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в Нидерландах, Сербии и Республике Мальта.
Соответствующие указы размещены 13 декабря на сайте главы государства, сообщает "Европейская правда".
Послом Украины в Нидерландах назначен Максим Кононенко, ранее занимавший должность советника-посланника посольства Украины во Франции.
Он заменит на посту Всеволода Ченцова, который стал представителем Украины при ЕС.
Кроме того, президент назначил послом Украины в Республике Мальта по совместительству посла Украины в Италии Ярослава Мельника.
Еще одним указом от декабря Зеленский уволил посла в Сербии Александра Александровича и назначил на его место Владимира Толкача, бывшего главу украинской дипломатической миссии в Кувейте.
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